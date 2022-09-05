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В высшем командовании РФ провели масштабные «чистки»

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  • 5.09.2022, 10:38
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В высшем командовании РФ провели масштабные «чистки»

Уволены сразу несколько генералов.

В рядах командования руссийских войск провели новые «чистки». Уволили сразу нескольких генералов.

Причина – неудовлетворительные результаты войны против Украины. Как пишет gazeta.ua, об этом сообщил в Telegram украинский журналист Роман Цимбалюк.

По его словам, лишили должностей преимущественно военачальников из Западного военного округа.

В частности, уволен из вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Андрей Сычев, который был командующим Западным военным округом.

«В связи с неудовлетворительными результатами в проведении «специальной военной операции» уволен из ВС РФ генерал-лейтенант Владислав Ершов. Он был командующим 6-й общевойсковой армией Западного военного округа», – пишет Цимбалюк.

Своего поста также лишились командующий 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-майор Вячеслав Гуров. Уволен и генерал-лейтенант Яков Рязанцев с должности командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа.

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