«Волна раскачала машину»: что известно о звуке взрыва в Беларуси 7 19.01.2023, 14:01

10,532

Список населенных пунктов.

Сегодня в Беларуси российско-белорусские авиационные подразделения приступили к выполнению задач по предназначению в ходе второго этапа летно-тактических учений. Сайт Charter97.org писал о громком «взрыве» в Молодечно. Мониторинговые группы сообщают, что речь идет о помпаже двигателя самолета МиГ-31К.

У истребителя МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) произошло возгорание одного из двух двигателей, которое сопровождалось звуком взрыва.

Кроме того, нам известно о «хлопках» в Мяделе, Ушачах, Щарковщине и Вилейке. Также Telegram-канал «Хартия-97%» попросил читателей рассказать, в каких еще городах они слышали звуки «взрывов»:

«Слышал звук, похожий на взрыв в Гродно. Улица Кабяка (южная окраина города)».

«Сегодня в Борисове с интервалами. Довольно длительное время слышны звуки от взрывов, которые, скорее всего, вызваны артиллерией, которая тренируется на стрельбищах».

«Слышали! Рочевичи, Столбцовский р-н».

«Молодечно, звук падения и продолжительный сильный хлопок. Время 11.58, волна раскачала машину одновременно с хлопком».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».