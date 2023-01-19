«Волна раскачала машину»: что известно о звуке взрыва в Беларуси

«Волна раскачала машину»: что известно о звуке взрыва в Беларуси7
- 19.01.2023, 14:01
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Список населенных пунктов.
Сегодня в Беларуси российско-белорусские авиационные подразделения приступили к выполнению задач по предназначению в ходе второго этапа летно-тактических учений. Сайт Charter97.org писал о громком «взрыве» в Молодечно. Мониторинговые группы сообщают, что речь идет о помпаже двигателя самолета МиГ-31К.
У истребителя МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) произошло возгорание одного из двух двигателей, которое сопровождалось звуком взрыва.
Кроме того, нам известно о «хлопках» в Мяделе, Ушачах, Щарковщине и Вилейке. Также Telegram-канал «Хартия-97%» попросил читателей рассказать, в каких еще городах они слышали звуки «взрывов»:
«Слышал звук, похожий на взрыв в Гродно. Улица Кабяка (южная окраина города)».
«Сегодня в Борисове с интервалами. Довольно длительное время слышны звуки от взрывов, которые, скорее всего, вызваны артиллерией, которая тренируется на стрельбищах».
«Слышали! Рочевичи, Столбцовский р-н».
«Молодечно, звук падения и продолжительный сильный хлопок. Время 11.58, волна раскачала машину одновременно с хлопком».