Минобороны Британии: Украина нанесла функциональное поражение Черноморскому флоту РФ 3.10.2023, 12:20

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Разгром российских ВМС стал образцом успеха.

В Министерстве обороны Великобритании считают, что украинским силам удалось нанести функциональное поражение российскому флоту в Черном море.

Об этом сказал младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи в выступлении на Варшавском форуме безопасности, сообщает «Европейская правда».

Хиппи во время выступления призвал высоко оценивать военные достижения Украины.

«Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет. Можно показывать на харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите на то, что Украина совершила сейчас в Черном море! Украина достигла функционального поражения российского Черноморского флота», - отметил он. он.

Комментируя сухопутное контрнаступление Украины, Хиппи указал на то, что «каждый дюйм важен».

Накануне британская разведка сообщила , что после успешного поражения штаба Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе большую часть Черноморского флота РФ передислоцируют из Севастополя в Новороссийск.

Что известно об ударах ВСУ по Черноморскому флоту РФ

В сентябре покушения на уничтожение Черноморского флота РФ набрали обороты. 3 сентября украинские военные ликвидировали катер оккупантов «Тунец» в Черном море при попытке высадки вражеского десанта, уничтожив при этом шестерых российских оккупантов.

Очередной удачной охотой украинских бойцов на россиян в море стал удар по севастопольскому морскому заводу во временно оккупированном Крыму 13 сентября. Спутниковые снимки показали, что крылатые ракеты, вероятно Storm Shadow, попали в большой десантный корабль «Минск» и, что важнее, поразили дизельную подлодку проекта «Варшавянка» «Ростов-на-Дону». Следует заметить, что воздушная атака противника – редкая операция в истории войн, спецназовцы рассказали о деталях операции и уничтожении двух российских судов.

14 сентября в Евпатории СБУ совместно с ВМС провели спецоперацию и ударили по российскому комплексу ПВО «Триумф».

20 сентября ВСУ нанесли удачный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи временно оккупированного Севастополя.

22 сентября в результате успешной работы Сил специальных операций ВСУ был поражен штаб Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе. Ракета попала туда во время совещания руководства. Отмечается, что в результате спецоперации, которую назвали «Крабовая ловушка», среди оккупантов есть десятки погибших и раненых, в том числе и высший руководящий состав флота.

Впоследствии появилась информация , что после поражения штаба Черноморского флота РФ в Севастополе ликвидировано 34 офицера, среди которых командующий флотом Виктор Соколов. В то же время позже минобороны РФ обнародовало видео с заседания, на котором якобы присутствовал Соколов. В ССО объявили, что уточняют данные о гибели командующего флотом.

По информации движения «АТЕШ», псевдоадминистрация Севастополя пытается повлиять на общественное мнение, распространяя слухи об измене командующего Черноморским флотом Виктором Соколовым.

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