закрыть
4 октября 2023, среда, 10:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Суровикин впервые высказался после мятежа Пригожина

2
  • 4.10.2023, 8:32
  • 9,126
Суровикин впервые высказался после мятежа Пригожина

Опального генерала «поймали» в подмосковном храме.

Генерал российской армии Сергей Суровикин высказался впервые после мятежа главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, сообщило издание «Новые известия». По его данным, генерал вместе с семьей посетил один из подмосковных храмов.

Суровикина заметили журналисты, которые попытались выяснить, где он теперь служит.

«Служу отечеству. Больше никаких комментариев», — сказал он.

Бывший командующий Объединенной группировкой войск против войны с Украиной «в категорической форме» отказался от дальнейшего общения.

Напомним, 23 августа стало известно, что Сергея Суровикина освободили от должности начальника главного штаба ВКС России.

В публичном поле Суровикин не появлялся с 24 июня, когда записал обращение к наемникам ЧВК Вагнера в связи с поднятым мятежом. С 28 июня начали писать о его пропаже, стала появляться информация о его отстранении от службы и аресте. Официального подтверждения этих сведений не было.

4 сентября Сергей Суровикин впервые появился на публике после мятежа основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. 6 сентября член комитета Госдумы РФ по обороне и генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин рассказал, что Суровикину нашли «неплохую» должность «по СНГ». 15 сентября его заметили с российской делегацией в Алжире.

Сергей Суровикин был назначен главнокомандующим ВКС в октябре 2017 года. До этого он командовал российской группировкой в Сирии, а также был командующим войсками Восточного военного округа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип