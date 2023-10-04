Суровикин впервые высказался после мятежа Пригожина 2 4.10.2023, 8:32

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Опального генерала «поймали» в подмосковном храме.

Генерал российской армии Сергей Суровикин высказался впервые после мятежа главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, сообщило издание «Новые известия». По его данным, генерал вместе с семьей посетил один из подмосковных храмов.

Суровикина заметили журналисты, которые попытались выяснить, где он теперь служит.

«Служу отечеству. Больше никаких комментариев», — сказал он.

Бывший командующий Объединенной группировкой войск против войны с Украиной «в категорической форме» отказался от дальнейшего общения.

Напомним, 23 августа стало известно, что Сергея Суровикина освободили от должности начальника главного штаба ВКС России.

В публичном поле Суровикин не появлялся с 24 июня, когда записал обращение к наемникам ЧВК Вагнера в связи с поднятым мятежом. С 28 июня начали писать о его пропаже, стала появляться информация о его отстранении от службы и аресте. Официального подтверждения этих сведений не было.

4 сентября Сергей Суровикин впервые появился на публике после мятежа основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. 6 сентября член комитета Госдумы РФ по обороне и генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин рассказал, что Суровикину нашли «неплохую» должность «по СНГ». 15 сентября его заметили с российской делегацией в Алжире.

Сергей Суровикин был назначен главнокомандующим ВКС в октябре 2017 года. До этого он командовал российской группировкой в Сирии, а также был командующим войсками Восточного военного округа.

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