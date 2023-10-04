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Российский клон китайского автомобиля, который выдают за «Москвич 6», продают в два раза дороже оригинала

  • 4.10.2023, 22:10
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Российский клон китайского автомобиля, который выдают за «Москвич 6», продают в два раза дороже оригинала

Настоящая афера.

Российская копия китайского автомобиля Sehol A5 Plus от Jac, который россияне выдают за «Москвич 6», оказалась в 2 раза дороже оригинальной модели.

Российские журналисты выяснили, что в местных автосалонах развернулась настоящая афера: цены на так называемый «Москвич» находятся в диапазоне 2,4-3,1 млн рублей, тогда как оригинальный Sehol A5 Plus стоит в Китае 1,36-1,87 млн в переводе на российские рубли. Об этом сообщает издание autonews.

Журналисты уточняют, что так называемый «Москвич» начали собирать на Московском заводе в начале сентября. Более того, российские автодилеры сообщают, что цена на автомобиль может вырасти еще сильнее.

Завод «Москвич», до начала вторжения российской армии в Украину принадлежал французскому автоконцерну Renault. Однако французская компания решила покинуть российский рынок, после чего завод перешел под контроль Москвы и переключился на сборку китайских машин под старым советским брендом. В то же время поступает информация о том, что Kia и Huyndai полностью закроют свой бизнес в России до нового года. Информация об этом официально появилась в российских СМИ сегодня.

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