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Израиль нанес удары по подземным объектам ХАМАС, где скрывались старшие командиры

  • 16.11.2023, 23:25
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Израиль нанес удары по подземным объектам ХАМАС, где скрывались старшие командиры

ХАМАС пытается скрыть результаты удара.

Израильские военные нанесли удары по подземным объектам ХАМАС, где скрывались старшие командиры боевиков. Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает The Times of Israel.

По его словам, за последние дни военные нанесли два крупных авиаудара по подземной инфраструктуре ХАМАСа в cекторе Газа.

Хагари добавил, что в одном из них скрывались высокопоставленные командиры ХАМАС, в том числе Ахмед Гандур, командующий бригадой ХАМАС на севере Газы, и Айман Сиам, руководитель ракетной установки ХАМАС.

В другом подземном помещении, по словам Хагари, скрывались высокопоставленные члены политбюро ХАМАСа, в том числе Раухи Муштаха, Эссам ад-Далис и Самех ас-Сирадж.

- ХАМАС пытается скрыть результаты удара, - подчеркнул он.

Хагари также заявил, что он не может более подробно рассказать об ударе, но «можно с уверенностью сказать, что подземелье, где они находились, было очень сильно повреждено».

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