Израиль нанес удары по подземным объектам ХАМАС, где скрывались старшие командиры 16.11.2023, 23:25

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ХАМАС пытается скрыть результаты удара.

Израильские военные нанесли удары по подземным объектам ХАМАС, где скрывались старшие командиры боевиков. Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает The Times of Israel.

По его словам, за последние дни военные нанесли два крупных авиаудара по подземной инфраструктуре ХАМАСа в cекторе Газа.

Хагари добавил, что в одном из них скрывались высокопоставленные командиры ХАМАС, в том числе Ахмед Гандур, командующий бригадой ХАМАС на севере Газы, и Айман Сиам, руководитель ракетной установки ХАМАС.

В другом подземном помещении, по словам Хагари, скрывались высокопоставленные члены политбюро ХАМАСа, в том числе Раухи Муштаха, Эссам ад-Далис и Самех ас-Сирадж.

- ХАМАС пытается скрыть результаты удара, - подчеркнул он.

Хагари также заявил, что он не может более подробно рассказать об ударе, но «можно с уверенностью сказать, что подземелье, где они находились, было очень сильно повреждено».

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