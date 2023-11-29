У Лаврова заявили о войне с НАТО 11 29.11.2023, 9:50

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Идею озвучил замминистра иностранных дел РФ.

Россия готова к вооруженному конфликту со странами НАТО, но начнется он или нет, зависит от Североатлантического альянса, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Целиком и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», — сказал Рябков в интервью «Известиям».

При этом он предупредил страны НАТО, что они выбрали «опасный путь». «Люди, которые продолжают испытывать нас на прочность, видимо, уверовали, что пределов их собственному «гемблингу», игре на повышение ставок, нет. Но они могут оказаться в числе проигравших», — отметил Рябков.

Также высокопоставленный представитель МИДа исключил восстановление отношений России и НАТО «в обозримой перспективе». «Мы были готовы договариваться только на равноправной и взаимоуважительной основе, с чем всегда были проблемы у Североатлантического альянса и его стран-членов. А уж теперь на фоне происходящего я вообще не представляю себе ситуацию и контекст, в котором такое возможно», — пояснил Рябков.

Ранее Германское общество внешней политики (DGAP) выпустило доклад «Предотвратить следующую войну», авторы которого спрогнозировали войну стран НАТО с Россией в ближайшие 6–10 лет.

По мнению экспертов, Москве понадобится не более 10 лет, чтобы восстановить свою армию для нападения на НАТО после окончания интенсивных боевых действий в Украине. «Даже после почти двух лет войны в Украине военный потенциал России выше, чем это представляется», — отметили авторы доклада.

Для предотвращения войны страны НАТО должны показать России, что конфликт с блоком безнадежен для Москвы. Эксперты предлагают в этих целях быстро увеличить военный потенциал стран ЕС, и открыто сообщить об этом России. Завершить перестройку НАТО необходимо как минимум за год того, как Россия будет готова к войне с альянсом на его территории, заключили эксперты.

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