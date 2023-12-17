«Был я парнем лопоухим»: Путин продолжает шоу 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

17.12.2023, 15:58

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Фото: Getty Images

У Ролдугина с Соловьевым отвисла челюсть.

Юмористическое шоу «Был я парнем лопоухим» в исполнении Путина продолжается.

Сегодня этот человек, случайно попавший на вершину власти и примерзший к ней на четверть века, вернулся из своих закатных «двадцатых» в место старта - в разгульные «нулевые». Опять, конечно, с его ночным кошмаром – «Западом»:

«У меня было наивное представление о том, что весь мир понимает, что произошло с Россией, что она стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит, нет основ для конфронтации… Но я по наивности полагал, что это инерция мышлений и действий. То привыкли бороться с Советским Союзом и продолжают… Это было наивным представлением».

«Борьба» была, конечно, мощной. Вся верхушка, от «кассира» Ролдугина до последних Шувалова, Брилева и Соловьева «сидела» на Западе с деньгами, виллами, дворцами, а то и с гражданством Британии (как тот же Брилев). Даже оружие в Россию продавали (французские вертолетоносцы «Мистраль»). И зависимость Европы от российского газа сформировали тоже, видимо, в пылу борьбы и с желанием погубить Россию. Деньги сюда вкладывали миллиардами.

Когда Путин понял, что потеряет власть в нашей стране, что не останется несменяемым, начал давить несогласных в России и выдумал пугало «Запада», который, якобы, хочет развалить Россию. Но суть дела в том, что Путин и его подчиненные, «скованные одной цепью, связанные одной целью», не хотят, чтобы в России установилась демократическая система, такая же, как в западных странах. Потому что они в ее рамках не способны конкурировать. Они отстроили свою систему.

Кому, скажите, нужны в условиях свободных выборов в России такие персонажи, как Путин, Патрушев, озлобленный Медведев, Песков, Лавров, Небензя, Захарова, Нарышкин? При каком демократическом устройстве будут терпеть синекуры для своих - Сбербанк, Газпром, Роснефть, ВТБ, Роснано - с выдающимися «бизнесменами» во главе? Кто в демократической стране будет содержать за счет налогоплательщиков телепрограммы с Симоньян, Соловьевым, Скабеевой, Поповым? В каком демократическом парламенте будут сидеть депутаты вроде Лугового или Бутиной?

Вот и вся причина шельмования «Запада» - сохранить деньги, собственность и власть для себя и своих.

В прошлые годы демагоги из верхушки при каждом удобном случае рекомендовали читать материалы Нюрнбергского процесса. Мы прочитали. Обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе Роман Руденко произнес 8 февраля 1946 в заседании: «Впервые перед судом предстали преступники, завладевшие целым государством и самое государство сделавшие орудием своих чудовищных преступлений».

Вот вам зеркало, путинская верхушка. Загляните в него.

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