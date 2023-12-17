Семья опального бизнесмена Чижа продолжает разборки

Семья опального бизнесмена Чижа продолжает разборки1
- 17.12.2023, 16:59
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На этот раз отец судится со своим младшим сыном.
Опальный бизнесмен Юрий Чиж продолжает судебные разборки со своим младшим сыном Владимиров. Очередное заседание назначено на 21 декабря. Оно пройдет в Экономическом суде Минска. Эта информация размещена на сайте Верховного суда, передает «Зеркало».
Как сообщается, заседание пройдет в закрытом формате. Иск подал Юрий Чиж к своему сыну Владимиру. Предмет спора — о недействительности сделок — об установлении факта ничтожности сделки. Другие подробности не уточняются.
Это далеко не первое судебное заседание с участием Юрия Чижа и его сыновей.
Напомним, в июле этого года стало известно, что бизнесмен Юрий Чиж подал судебный иск к своему сыну Владимиру. Заседание прошло 18 июля в Экономическом суде Минска. Перед этим в Верховном суде на 11 июля было назначено судебное заседание по иску компании «Белситиойл» к Юрию Чижу. Предмет спора — о недействительности сделок, о признании сделки недействительной. Эта фирма занимается покупкой и продажей недвижимости.
Как следует из данных Единого госрегистра юрлиц, эта фирма на 100% принадлежит младшему сыну Юрия Чижа Владимиру, писал ранее realt.by. К слову, в 2018 году «Белситиойл» выступал поручителем по выпущенным «Трайпл» жилищным облигациям.
В Экономическом суде Минской области в августе этого года рассматривали иск старшего сына Юрия Чижа, Сергея, к компании «Данпрод». Предмет спора — учредительство, о признании недействительным решения (либо его части) общего собрания участников общества.
«Данпрод» занимается производством беконной свинины в Воложинском районе. Эту компанию связывают с Юрием Чижом. Считалось, что известный бизнесмен, один из владельцев «Трайпла», имеет отношение к проекту строительства свинокомплекса. В конце 2014 года Юрий Чиж в разговоре с корреспондентом TUT.BY подтвердил, что имеет отношение к возведению свинокомплекса «Данпрод».
Чиж — о разборках с семьей
В мае этого года в интервью газете «Народная Воля» Юрий Чиж рассказал, что у него есть проблемы по владению бизнесом. «Семья воспользовалась ситуацией, пришла к управлению основной части компаний и сегодня категорически не видит моего участия в делах», — отмечал бизнесмен. Также он отмечал, что в его владении остались магазины «Простор», ряд социальных проектов — хоккейный клуб «Соболь», ледовая арена в Березе и этнический центр «Соболи».
Что касается управления бизнесом его родственниками, бизнесмен отметил:
— У моей бывшей семьи не стоит задача развивать бизнес, все идет к тому, чтобы распродать активы… Так, несколько компаний готовят к банкротству, а фармацевтический бизнес продают. Распродают и другие активы, в том числе и социального назначения.
Юрий Чиж также рассказал, что оформлял свой бизнес на детей тогда, когда впервые попал под санкции Евросоюза, но сам «фактическим собственником всегда оставался».
— Сейчас вместе с адвокатами готовлю ряд исковых заявлений в суд, однако правоохранительные органы по моим заявлениям затягивают проверки, и у меня нет возможности знакомиться с материалами проверок. Но я терпеливый, подожду…
Напомним, ранее на торги на аукционах выставляли многие объекты недвижимости компании «Трайпл» — одного из основных проектов Юрия Чижа. При этом некоторые лоты выкупала фирма «Белситиойл».
За что раньше судили Юрия Чижа
13 февраля текущего года суд Центрального района Минска приговорил Юрия Чижа к 3,5 года лишения свободы. Уголовное дело в отношении него было возбуждено на основании заявления экс-партнера Владимира Япринцева.
По решению суда Чиж был признан виновным в мошенничестве и легализации преступных доходов. Но к нему применили амнистию и зачли в срок наказания то время, которое он уже пробыл в заключении в течение марта — сентября 2022 года.
Компания «Трайпл», которой осенью прошлого года исполнилось 30 лет, сейчас находится в процедуре банкротства.