Семья опального бизнесмена Чижа продолжает разборки 1 17.12.2023, 16:59

4,250

Юрий Чиж

На этот раз отец судится со своим младшим сыном.

Опальный бизнесмен Юрий Чиж продолжает судебные разборки со своим младшим сыном Владимиров. Очередное заседание назначено на 21 декабря. Оно пройдет в Экономическом суде Минска. Эта информация размещена на сайте Верховного суда, передает «Зеркало».

Как сообщается, заседание пройдет в закрытом формате. Иск подал Юрий Чиж к своему сыну Владимиру. Предмет спора — о недействительности сделок — об установлении факта ничтожности сделки. Другие подробности не уточняются.

Это далеко не первое судебное заседание с участием Юрия Чижа и его сыновей.

Напомним, в июле этого года стало известно, что бизнесмен Юрий Чиж подал судебный иск к своему сыну Владимиру. Заседание прошло 18 июля в Экономическом суде Минска. Перед этим в Верховном суде на 11 июля было назначено судебное заседание по иску компании «Белситиойл» к Юрию Чижу. Предмет спора — о недействительности сделок, о признании сделки недействительной. Эта фирма занимается покупкой и продажей недвижимости.

Как следует из данных Единого госрегистра юрлиц, эта фирма на 100% принадлежит младшему сыну Юрия Чижа Владимиру, писал ранее realt.by. К слову, в 2018 году «Белситиойл» выступал поручителем по выпущенным «Трайпл» жилищным облигациям.

В Экономическом суде Минской области в августе этого года рассматривали иск старшего сына Юрия Чижа, Сергея, к компании «Данпрод». Предмет спора — учредительство, о признании недействительным решения (либо его части) общего собрания участников общества.

«Данпрод» занимается производством беконной свинины в Воложинском районе. Эту компанию связывают с Юрием Чижом. Считалось, что известный бизнесмен, один из владельцев «Трайпла», имеет отношение к проекту строительства свинокомплекса. В конце 2014 года Юрий Чиж в разговоре с корреспондентом TUT.BY подтвердил, что имеет отношение к возведению свинокомплекса «Данпрод».

Чиж — о разборках с семьей

В мае этого года в интервью газете «Народная Воля» Юрий Чиж рассказал, что у него есть проблемы по владению бизнесом. «Семья воспользовалась ситуацией, пришла к управлению основной части компаний и сегодня категорически не видит моего участия в делах», — отмечал бизнесмен. Также он отмечал, что в его владении остались магазины «Простор», ряд социальных проектов — хоккейный клуб «Соболь», ледовая арена в Березе и этнический центр «Соболи».

Что касается управления бизнесом его родственниками, бизнесмен отметил:

— У моей бывшей семьи не стоит задача развивать бизнес, все идет к тому, чтобы распродать активы… Так, несколько компаний готовят к банкротству, а фармацевтический бизнес продают. Распродают и другие активы, в том числе и социального назначения.

Юрий Чиж также рассказал, что оформлял свой бизнес на детей тогда, когда впервые попал под санкции Евросоюза, но сам «фактическим собственником всегда оставался».

— Сейчас вместе с адвокатами готовлю ряд исковых заявлений в суд, однако правоохранительные органы по моим заявлениям затягивают проверки, и у меня нет возможности знакомиться с материалами проверок. Но я терпеливый, подожду…

Напомним, ранее на торги на аукционах выставляли многие объекты недвижимости компании «Трайпл» — одного из основных проектов Юрия Чижа. При этом некоторые лоты выкупала фирма «Белситиойл».

За что раньше судили Юрия Чижа

13 февраля текущего года суд Центрального района Минска приговорил Юрия Чижа к 3,5 года лишения свободы. Уголовное дело в отношении него было возбуждено на основании заявления экс-партнера Владимира Япринцева.

По решению суда Чиж был признан виновным в мошенничестве и легализации преступных доходов. Но к нему применили амнистию и зачли в срок наказания то время, которое он уже пробыл в заключении в течение марта — сентября 2022 года.

Компания «Трайпл», которой осенью прошлого года исполнилось 30 лет, сейчас находится в процедуре банкротства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».