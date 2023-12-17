Минимальная зарплата в Польше вырастет

Минимальная зарплата в Польше вырастет4
- 17.12.2023, 17:17
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Сколько могут заработать белорусы.
В Польше в следующем месяце повысят минимальную зарплату до 3222 злотых (почти 815 долларов). Рост ставок оплаты труда будет рекордным за последние 15 лет.
Это положительно повлияет на зарплаты неквалифицированных работников – например, рабочих заводов, складов и фабрик, сообщает международное агентство Gremi Personal.
Как отмечают в агентстве, для высококвалифицированных рабочих, например, электриков, сварщиков, швей, слесарей, повышение минимальной зарплаты мало что изменит. Такие специалисты раньше получали на 30% больше обычных работников, а с января их ставки сравниваются.
«Для того чтобы зарабатывать больше, узкопрофессиональные специалисты должны повышать свою квалификацию. Кроме того, и работодатели могут ощутить значительное давление в связи с увеличением затрат на оплату труда», – говорят в компании.
В этом году женщинам без знания языка и специальных навыков предлагают в Польше простые вакансии:
упаковка одежды на складе;
производство и упаковка полуфабрикатов;
замораживание овощей и фруктов;
изготовление и упаковка рождественских украшений.
Минимальная ставка на таких вакансиях составляет 19 злотых в час (15,91 белорусских рублей). На вакансиях, требующих узкой квалификации, например швея, пекарь или повар, предлагают от 26,55 белорусских рублей в час.