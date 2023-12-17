США увеличили добычу сланцевой нефти на фоне сокращения добычи ОПЕК+ 5 17.12.2023, 19:48

Превысили прогноз по добыче в текущем квартале на 800 тыс. барр. в сутки.

США нарастили добычу сланцевой нефти по сравнению с прогнозами прошлого года на фоне снижения добычи странами ОПЕК+, сообщает Bloomberg.

Аналитики американского правительства прогнозировали, что в текущем квартале внутренняя добыча составит в среднем 12,5 млн барр. в сутки, но она составила 13,3 млн барр. в сутки. В целом в этом году уровень добычи превышал прогнозный, следует из представленной в материале инфографики. Агентство отмечает, что рост добычи «удивителен» тем, что число буровых установок в этом году сократилось на 20%. Причиной роста производительности Bloomberg называет внедряемые инновации.

«США явно сыграли огромную роль на мировом рынке в 2023 году, в том числе оказывая давление на ОПЕК+ с целью сокращения добычи», — заявил агентству аналитик консалтинговой компании Wood Mackenzie Райан Думан.

«Рост добычи сланцевой нефти в США и восстановление добычи в Иране и Венесуэле могут эффективно компенсировать все дополнительные предлагаемые [ОПЕК+] сокращения в первом квартале [2024 года]», — сказали аналитики Bloomberg Intelligence Фернандо Валле и Салих Йылмаз.

Агентство напоминает, что ОПЕК при поддержке России пыталась противостоять американскому «сланцевому буму». В 2014-м это привело к значительному падению цен на нефть, что сильно отразилось на сланцевой промышленности США и «положило конец многолетнему головокружительному росту добычи». Потом произошло восстановление, однако новый удар нанесла пандемия. Как пишет Bloomberg, после этого нефтепроизводители США сосредоточились на возвращении денежных средств инвесторам, а не на наращивании добычи.

Еще в июне страны ОПЕК+ установили квоту на добычу нефти в размере 40,46 млн барр. в сутки с 2024 года. На ноябрьских встречах члены группы подтвердили июньское соглашение, а также договорились о сокращении добычи и экспорта. Подобные соглашения позволяют добиться устойчивости цен, которые с сентября имеют тенденцию к падению (Brent 27 сентября стоила около $107 за баррель, а 15 декабря — $77).

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