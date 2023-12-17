СМИ: В кабинете Залужного нашли «прослушки» 17.12.2023, 21:47

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Валерий Залужный

Что известно.

В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного сегодня нашли «прослушку».

Об этом РБК-Украина сообщил осведомленный с ситуацией источник в военных кругах.

По его словам, обнаруженные устройства считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика.

«Эти устройства были обнаружены сегодня при подготовке помещения к работе», - добавил источник.

Напомним, на днях немецкое издание Welt сообщало, что Залужный планирует контрнаступление в 2024 году. А сейчас, по данным издания, украинские войска накапливают для этого необходимые силы.

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