СМИ: В кабинете Залужного нашли «прослушки»
- 17.12.2023, 21:47
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Что известно.
В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного сегодня нашли «прослушку».
Об этом РБК-Украина сообщил осведомленный с ситуацией источник в военных кругах.
По его словам, обнаруженные устройства считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика.
«Эти устройства были обнаружены сегодня при подготовке помещения к работе», - добавил источник.
Напомним, на днях немецкое издание Welt сообщало, что Залужный планирует контрнаступление в 2024 году. А сейчас, по данным издания, украинские войска накапливают для этого необходимые силы.