Беларусь и Вьетнам взаимно отменяют визы 1 8.12.2023, 19:13

Соглашение подписано в Ханое 8 декабря.

Соглашение между правительствами Беларуси и Вьетнама о взаимной отмене виз подписано в Ханое 8 декабря, сообщает БелТА.

Церемония подписания и обмена документами о сотрудничестве между странами прошла по итогам переговоров премьер-министров Романа Головченко и Фам Минь Чиня.

Кроме соглашения об отмене виз, стороны также подписали соглашения о передаче осужденных для дальнейшего отбывания наказания и об официальном распространении национальных стандартов Вьетнама на территории Беларуси.

Дипломатические отношения между Беларусью и Вьетнамом установлены 24 января 1992 года. Белорусское торговое представительство в Ханое было преобразовано в посольство в декабре 1997 года, Вьетнамская дипломатическая миссия в Минске открылась в конце 2003-го.

Накануне, 7 декабря этого года, было торжественно открыто Генеральное консульство Беларуси в городе Хошимин, который находится на юге Вьетнама.

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