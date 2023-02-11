закрыть
11 февраля 2023, суббота, 20:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эксперт: Российские танкисты в панике ожидают встречи с Leopard-2

3
  • 11.02.2023, 19:48
  • 2,220
Эксперт: Российские танкисты в панике ожидают встречи с Leopard-2

Оккупанты «на коленке» пытаются повысить защиту своих танков.

Танкисты российских оккупационных войск (РОВ) повсеместно пытаются увеличить выживаемость своей техники кустарными методами устанавливая дополнительную защиту в режиме «в гараже» и «на коленке», пишет украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Это обусловлено тем, что имеющие огромное количество ослабленных зон, по сравнению с западной техникой, российские (читай, советские) танки так и не обзавелись в заводских условиях серийной и качественной модернизацией, обеспечивающей необходимый уровень выживаемости.

Так, в танковых подразделениях РОВ на Т-72Б3 устанавливают на ослабленные зоны дополнительные модули динамической защиты «Контакт-5», а так же на зону на крыше башни выше маски орудия и возле люка механика-водителя на верхней трети лобового броне-листа.

Так же, отмечается размещение на башне танков Т-72Б3, особенно крыше, динамической защиты Реликт-1. То есть, если завод проблему повышения защиты не решил, так шуруповёрт в помощь?

Отмечу, что ДЗ «Реликт-1» предназначен для обеспечения защиты бортовых секций.

Если заканчивать тему с нестандартным применением ДЗ «Реликт-1», то её можно сейчас видеть и на нижней лобовой детали российских танков, аналогично кустарно устанавливаемых, практически в полевых условиях. При этом, порою, экипажи жертвуют защитой бортов.

Недостатки лобового бронирования танков Т-72 известны со времен их создания, но «великий», «могучий» и «не имеющий аналогов в мире» ВПК России это проблему не может решить до сих пор. Ибо нет комплексного подхода и технической, а так же технологической возможности.

Так же на танках Т-72 на блоки динамической защиты «Контакт-5» на бортах башни танка сейчас повсеместно стараются крепить резиновые «лопухи», на которых установлены блоки ДЗ «Контакт-1». Таким образом Кулибины пытаются повысить бронирование погона башни.

Учитывая то, насколько массовый эффект приобретает такая кустарная «модернизация» российских танков, можно говорить о том, что не имея возможности обеспечить заводское повышение уровня защиты ОБТ, командование РОВ дало команду повышать оную кустарно.

Что же, россияне не на шутку опасаются встречи с танками западного образца, опережающими их антиквариат на поколение, если не на два или даже более. Но, примитивные ДЗ на болтах и резинотканевые накладки, как-то не особо впечатляют и больше похожи на эффект плацебо для суицидников.

популярное за неделю

Мнение

Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох