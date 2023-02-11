Эксперт: Российские танкисты в панике ожидают встречи с Leopard-2 3 11.02.2023, 19:48

2,220

Оккупанты «на коленке» пытаются повысить защиту своих танков.

Танкисты российских оккупационных войск (РОВ) повсеместно пытаются увеличить выживаемость своей техники кустарными методами устанавливая дополнительную защиту в режиме «в гараже» и «на коленке», пишет украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Это обусловлено тем, что имеющие огромное количество ослабленных зон, по сравнению с западной техникой, российские (читай, советские) танки так и не обзавелись в заводских условиях серийной и качественной модернизацией, обеспечивающей необходимый уровень выживаемости.

Так, в танковых подразделениях РОВ на Т-72Б3 устанавливают на ослабленные зоны дополнительные модули динамической защиты «Контакт-5», а так же на зону на крыше башни выше маски орудия и возле люка механика-водителя на верхней трети лобового броне-листа.

Так же, отмечается размещение на башне танков Т-72Б3, особенно крыше, динамической защиты Реликт-1. То есть, если завод проблему повышения защиты не решил, так шуруповёрт в помощь?

Отмечу, что ДЗ «Реликт-1» предназначен для обеспечения защиты бортовых секций.

Если заканчивать тему с нестандартным применением ДЗ «Реликт-1», то её можно сейчас видеть и на нижней лобовой детали российских танков, аналогично кустарно устанавливаемых, практически в полевых условиях. При этом, порою, экипажи жертвуют защитой бортов.

Недостатки лобового бронирования танков Т-72 известны со времен их создания, но «великий», «могучий» и «не имеющий аналогов в мире» ВПК России это проблему не может решить до сих пор. Ибо нет комплексного подхода и технической, а так же технологической возможности.

Так же на танках Т-72 на блоки динамической защиты «Контакт-5» на бортах башни танка сейчас повсеместно стараются крепить резиновые «лопухи», на которых установлены блоки ДЗ «Контакт-1». Таким образом Кулибины пытаются повысить бронирование погона башни.

Учитывая то, насколько массовый эффект приобретает такая кустарная «модернизация» российских танков, можно говорить о том, что не имея возможности обеспечить заводское повышение уровня защиты ОБТ, командование РОВ дало команду повышать оную кустарно.

Что же, россияне не на шутку опасаются встречи с танками западного образца, опережающими их антиквариат на поколение, если не на два или даже более. Но, примитивные ДЗ на болтах и резинотканевые накладки, как-то не особо впечатляют и больше похожи на эффект плацебо для суицидников.