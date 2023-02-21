Си Цзиньпин собрался с визитом в Москву после ядерных угроз Путина 21.02.2023, 20:16

Си Цзиньпин

Китайский лидер может приехать в Россию в апреле или в начале мая.

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен приехать в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие месяцы. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на знакомые с планом источники.

По их словам, китайский лидер может приехать в Россию в апреле или в начале мая накануне Дня Победы.

Пекин решил играть более важную роль в урегулировании войны в Украине, сказали собеседники газеты. По их словам, встреча Си с Путиным станет частью усилий Китая, направленных на проведение многосторонних мирных переговоров. Кроме того, председатель КНР намерен в очередной раз предостеречь Путина от использования ядерного оружия, сказали источники издания.

Во вторник, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин сообщил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях — последнем двустороннем российско-американском соглашении, которое ограничивает число ядерных боезарядов с обеих сторон.

Россия, по словам Путина, считает «театром абсурда» требование США допустить американских инспекторов на российские ядерные объекты в соответствии с договором с учетом того, что страны НАТО снабжают Украину оружием. Путин также поручил министерству обороны и «Росатому» «обеспечить готовность» к испытаниям российского ядерного оружия.

Во вторник, 21 февраля, в Россию прилетел член китайского политбюро, отвечающий за внешнюю политику, Ван И. Он провел встречу с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Вероятно, Ван И обсудит визит Си Цзиньпина в Москву, отмечает WSJ.

Накануне именно Ван И заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Китай готовит новый план мирного урегулирования войны в Украине. По его словам, этот план будет учитывать уважения к «суверенитету всех стран». Там же китайский чиновник встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Западные официальные лица скептически отнеслись к заявлению Вана о мирном договоре, отмечает WSJ. В субботу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал идеи Китая «довольно расплывчатыми». Тем не менее глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба сказал, что ознакомился с ключевыми элементами плана Китая и ждет полного текста, прежде чем делать выводы. Для Украины краеугольным камнем любого мирного договора будет принцип территориальной целостности, добавил он.

«Потому что, если какая-либо страна помогает России разрушить территориальную целостность Украины, то нарушается принцип, и посыл ясен: любой другой может сделать это в любой другой конкретной ситуации на карте мира», — сказал он.

После начала войны в Украине Пекин оказывал России поддержку, формально сохраняя нейтралитет. Так, Китай отказался осудить войну в Украине в Совбезе ООН, воздержавшись от голосования. Кроме того, КНР скупала российскую нефть и газ, а также продала ей микрочипы и другие товары, которые можно использовать в военных целях, пишет WSJ.

Высказываясь о мирном урегулировании войны в Украине, власти Пекина отчасти надеются сломить недоверие западных стран к Китаю, говорят источники газеты.

Однако пока это недоверие продолжает расти. После встречи с Ван И госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон подозревает Китай в готовности поставлять России оружие и боеприпасы для войны в Украине.

«Мы очень ясно дали им понять, что это может вызвать серьезную проблему для нас и наших отношений», — сказал Блинкен.

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