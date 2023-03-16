Что известно о белорусах, задержанных за шпионаж в Польше 1 16.03.2023, 17:11

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Один из них связан с КГБ.

Польские спецслужбы задержали 9 человек, которых подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Белорусская сторона утверждает, что среди задержанных три белоруса, и поляки «схватили случайных людей». Один из этих трех связан с Комитетом государственной безопасности Беларуси, узнал «Белсат» от «Киберпартизанов».

Близкий к силовикам и государственным СМИ анонимный Telegram-канал назвал имена трех задержанных граждан Беларуси: Владислав Александрович Посмитюха (1994 года рождения), Мария Павловна Медведева (2004) и Николай Николаевич Москаленко (1971).

Мария Медведева, Николаевич Москаленко и Владислав Посмитюха

Утром 16 марта этот канал стал публиковать короткие видео с людьми, которые называются родственниками задержанных и говорят, что не понимают, за что задержали их близких. Медведева просто училась в Польше, а Посмитюха ездил «попытаться реализовать себя, посмотреть чужую страну», ведь у него там «любимая девочка», говорят люди на этих кадрах. Провластный канал отмечает, что на фото в социальных сетях Постимюха и Медведева появляются вместе, обнимаются.

Медведева и Постимюха выглядят в государственных базах как обычные граждане, а у Москаленко загадочная метку и удивительную историю поездок.

Мария Медведева, как следует из базы данных белорусских пограничников, имеет довольно обычную историю для человека, чьи родители могут позволить себе отдых за границей: в детстве бывала в Крыму, Турции, Греции, Болгарии. В Польшу она въезжала на три дня в ноябре 2016 года и на 11 дней в августе 2018-го, в 2014–м и 2017-м ездила на день в Литву. Также летала куда-то из Минска в 2017, 2018 и 2019 годах, возвращалась через 10-14 дней. Провластный канал отмечает, что в своих соцсетях она выкладывала видео с протестов 2020 года.

Владислав Постимюха записан в базе Фонда социальной защиты сотрудником Минского электромеханического завода (по крайней мере, в 2015 году), жителем Минска. Его история зарубежных выездов даже скромнее, чем у Медведевой: в 2008-м ездил на 9 дней в Украину, в 2013-м ездил на день в Польшу и на день в Литву, за день до нового года в 2018-м въехал в Польшу и 2 января 2019-го выехал. В феврале 2021 года он куда-то вылетал из Национального аэропорта Минск, на следующий день вернулся из Украины в Беларусь через пеший пограничный переход.

По крайней мере до 2021 года Постимюха и Медведева не выезжали вместе за границу в одно время.

Николай Москаленко – самый интересный человек из этого списка. Родился в Украине. По крайней мере с 2003 по 2008 год был записан сотрудником брестской компании «Компа», которая производит станки для производства сыров и Колбасов, но в базе пограничников он имеет пометку «МЕД. КГБ» – это значит, что он лечится в поликлинике, приписанной к Комитету государственной безопасности. Также в базах относительно него есть пометка «ОРУЖИЕ». Умерший отец Москаленко также имеет пометку «МЕД. КГБ», имел гражданство России.

Москаленко часто менял документы, иногда по два раза в год. А на фото в документах 2006 года Москаленко в камуфляжной куртке.

В 2007-2010 годах он почти 250 раз выезжал в Польшу и Украину на несколько дней – то на своей машине, то на чужой, и то с пассажирами, то один. После конца 2010 года в базе пограничников записан только один выезд Москаленко: 5 мая 2021 года приехал из Польши на одном грузовике, через 11 дней уехал в Польшу на другом грузовике, при этом уже имел паспорт серии «PP» – стоял где-то на консульском учете. Даты выездов не совпадают с датами Постимюхи и Медведевой.

Примечательно, что в доме, где в Бресте прописаны Москаленко, на «черной карте Беларуси» указаны пять политических доносов от разных людей, но не Москаленко. В том же доме живет по крайней мере один силовик: сотрудник следственного изолятора.

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