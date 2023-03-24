«Хохотала вся маршрутка»: зачем белорусам показали «экшен» КГБ из Гродно? 16 24.03.2023, 12:10

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Иностранец в парике поставил Лукашенко в неловкое положение.

Стрельба и взрывы в жилом доме в Гродно породили много версий. С одной стороны, иностранец, присланный в Беларусь «беглыми экстремистами» и планировавший теракты, с другой – фейк спецслужб, сообщает «Белсат».

КГБ утверждает, что 19 марта в Гродно силовики убили мужчину, оказавшего сопротивление при задержании: стрелял из автомата и бросал гранаты. Александр Лукашенко похвалил спецслужбы за «блестящую операцию».

Также Лукашенко сказал о «сорванных планах наших врагов», однако не уточнил, что это за враги, не рассказал о гражданстве «убитого», только поручил «проинформировать общественность о результатах этой операции».

Государственные СМИ проинформировали, как могли. Показали «кадры оперативной съемки» со стрельбой и взрывами, записи слежки за подозреваемым, квартиру с обломками и повреждениями. Рассказали, что у мужчины нашли российский паспорт, правда, поддельный. Заявили, что в феврале спецслужбы получили информацию о «намерениях беглых экстремистов переправить из Польши в Беларусь одного из своих сторонников».

22 марта, посещая Хатынь, Лукашенко, говоря о «гродненском террористе», призвал к единству силовиков с народом:

«Чего бы я хотел, чтобы народ наш как-то сплотился. Люди видят все. Вы подскажите вовремя нам: какой-то чужак, кто-то в парике, не тот нос и прочее. Очень важно сейчас вот это единство спецслужб, силового блока и нашего народа».

Также определил виновными владельцев квартиры, арендованной «террористом».

Еще Лукашенко сказал, что «преступник» не справился с париком и гримом, «какой-то нос нацепил». «Мы его фиксировали, мы увидели его в Могилеве, по-моему, несколько дней вели его по Беларуси».

«Агроголливуд»

В соцсетях «оперативную съемку» назвали «агроголливудом», в шутку: «Хохотала вся маршрутка». К этому видео действительно много вопросов, говорил в интервью «Белсату» координатор белорусской экспертной сети «Наше мнение» Вадим Можейко:

«Нам демонстрируют какие-то выстрелы в пустую квартиру, в которой ничего не видно, демонстрируют потолок, какой-то панельный дом – нет никакой конкретики. И складывается впечатление, что это какая-то постановка».

Эксперт считает, что эта история стоит в одном ряду с другими «громкими» преступлениями – «крысы в водопроводе», прорыв джипа через границу с Украиной, «дело Фрау А.» и «Ник и Майк». Можейко не исключил, что и в этом случае нынешние власти будут действовать по старой схеме: громкие обвинения, какие-то якобы оперативные кадры – и тишина, тема исчезнет из информационной повестки.

Вопросы без ответов

Эта история оставила много вопросов. Неизвестно, откуда приехал «террорист», из России или из Евросоюза: если через границу со странами ЕС, как его пустили с фальшивым паспортом? Откуда у него оружие и взрывчатка (привез из России, граница с которой не охраняется? А если из ЕС, то как не заметили арсенал? Какое у него гражданство, установлена ли его личность, почему преступник с такими грандиозными планами не справился с маскировкой, используя неуклюжий парик. И, наконец, где труп? Если это иностранец, то, как выглядит, какое-то государство должно заинтересоваться своим гражданином.

Вадим Можейко говорил, что «спецоперацию» устроили для закрепления тезисов пропаганды, постоянно пугающей «беглыми экстремистами». Мол, они планируют теракты в Беларуси – вот вам и террорист.

Бывший сотрудник администрации Лукашенко Анатолий Котов в интервью «Свободе» рассказал, что в Гродно произошли «разборки силовых ведомств», в ходе которых убили случайного человека. Котов утверждает, что это «гражданин одной из западноевропейских стран», однако «не Литвы и не Польши».

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