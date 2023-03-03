Генерал ВСУ рассказал, куда пропало «большое наступление» России 5 3.03.2023, 10:23

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фото: reuters

Оккупанты не смогли взять даже Бахмут.

Так называемое «большое наступление» России, которым украинцев пугали всю зиму, началось еще в середине января и фактически сосредоточилось на попытках штурмовать Бахмут. Об этом рассказал советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, генерал Виктор Назаров в интервью немецкому изданию Spiegel.

Он отметил, что сегодня Россия располагает довольно ограниченными возможностями, поэтому российские войска атакуют лишь на относительно узком участке фронта – в районе Бахмута.

Назаров подчеркнул, что в рамках этого «большого наступления» оккупантам не удалось добиться даже тактических успехов, которые явно планировались под выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием 22 февраля.

По мнению генерала, такой расклад открывает перспективы для украинского контрнаступления. Назаров полагает, что уже после освобождения оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей откроется возможность для мирных переговоров.

«Россия потеряет сухопутный коридор. Сам Крым тоже окажется под угрозой. Важен и север Луганской области. Контрнаступление там усложнит контроль над оккупированными территориями Донбасса. Война переместится в границы РФ. Россияне пытаются не допустить этого всеми силами», — отметил генерал.

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