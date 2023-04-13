В Южной Корее молодым людям будут платить $490, чтобы они просто выходили из дома 8 13.04.2023, 14:13

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Таким образом решили бороться с хикикомори.

Южная Корея объявила программу по поддержке затворников. Каждый месяц молодым людям от 9 до 24 лет будут платить пособие в размере 650 000 вон ($490) только за то, чтобы они выходили из дома — посещали школу, университет или работу. Программа направлена на тех, кто оказался в сильной социальной изоляции после ковида, пишет onliner.by.

В Азии есть специальный термин для людей-затворников — хикикомори. Это юноши и девушки, которые добровольно живут в четырех стенах. Они днями напролет сидят за компьютером, а из дома выходят максимум для того, чтобы купить продукты.

Эксперты отмечают, что с ковидом таких людей стало больше — это становится реальной проблемой для экономики, пишет The Guardian. Правительство Южной Кореи решило пойти на радикальные меры: теперь тех, кто оказался в социальной изоляции, будут стимулировать учиться и работать деньгами. Среди других видов поддержки — оплата процедур по коррекции внешности, например удаление шрамов, которых «подростки могут стыдиться». Также правительство предлагает молодым людям помощь с покупкой школьных и спортивных принадлежностей.

По данным Корейского института здравоохранения и социальных дел, около 350 000 человек в возрасте от 19 до 39 лет в Южной Корее считаются одинокими или изолированными — это 3% этой возрастной группы. В Японии, откуда пришел термин хикикомори, как отшельники после ковида живут порядка 1,5 миллиона человек.

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