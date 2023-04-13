Пионтковский: Си Цзиньпин допустил очень серьезную ошибку 1 13.04.2023, 16:37

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Андрей Пионтковский

Это почувствовала даже российская пропагандистская машина.

Глава КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву допустил ошибку. Он выдал диктатору РФ Владимиру Путину «ярлык» на «княжение в Московии» еще на 6 лет.

Такое мнение высказал проживающий в Вашингтоне политолог и публицист Андрей Пионтковский во время эфира FreeДom.

«Си совершил очень серьезную ошибку — это даже почувствовала российская пропагандистская машина. Он же «назначил», дал Путину ярлык на шестилетнее княжение в Московии еще с 24-го до 30-го года», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что «это беспрецедентная дипломатическая практика – заявление, что он поддерживает его президентскую кандидатуру, не сомневается, что российский народ поддержит его президентскую кандидатуру на выборах».

По словам эксперта, интерес Си состоит в том, чтобы любой ценой держать у власти Путина.

«Ни в коем случае не допустить решительной победы Украины, в результате которой он потерял бы власть... он сдает Дальний Восток и Сибирь Китаю…» — утверждает Пионтковский.

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