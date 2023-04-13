Глава польского МИД: Место белорусов — в общем европейском доме
- 13.04.2023, 16:47
Польша не будет в безопасности, пока ее соседи не будут суверенными
Варшава будет добиваться расширения санкций против режима, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, выступая в Сейме 13 апреля.
«Нашей долгосрочной целью является демократическая, свободная и независимая Беларусь», — заявил Рау. Он подчеркнул, что Польша не будет в безопасности, пока ее соседи не будут суверенными, способными определять свое направление развития демократическим путем.
«Нет сомнения, что место белорусов — в общем европейском доме», — отметил Рау и добавил, что Польша будет последовательно добиваться европейского будущего для белорусов, предоставляя временный приют всем, кто не может чувствовать себя в безопасности в Беларуси за политические убеждения.