Глава польского МИД: Место белорусов — в общем европейском доме 13.04.2023, 16:47

Польша не будет в безопасности, пока ее соседи не будут суверенными

Варшава будет добиваться расширения санкций против режима, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, выступая в Сейме 13 апреля.

«Нашей долгосрочной целью является демократическая, свободная и независимая Беларусь», — заявил Рау. Он подчеркнул, что Польша не будет в безопасности, пока ее соседи не будут суверенными, способными определять свое направление развития демократическим путем.

«Нет сомнения, что место белорусов — в общем европейском доме», — отметил Рау и добавил, что Польша будет последовательно добиваться европейского будущего для белорусов, предоставляя временный приют всем, кто не может чувствовать себя в безопасности в Беларуси за политические убеждения.

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