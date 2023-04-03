IT-сфера Беларуси теряет более 800 специалистов ежемесячно 7 3.04.2023, 20:45

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Тенденция кардинально изменилась после 24 февраля.

В первые два месяца 2023 года в белорусском IT продолжается тенденция оттока специалистов, наблюдавшаяся почти весь 2022-й. За январь и февраль, согласно официальной статистике, из компаний сектора «Информация и связь» уволились 3423 человека. Внимание на это обратил Office Life.

Одновременно за январь и февраль 2023 года принято на работу в IT-секторе всего 1737 специалистов. На дополнительно созданные рабочие места трудоустроено за два месяца 226 человек.

Чистый отток кадров из белорусского IT в январе составил 847 человек, в феврале — 839 человек. За два месяца — минус 1686 работников.

Для сравнения: за январь — февраль 2022 года в Беларуси в секторе «Информация и связь» было принято на работу 3483 человека, уволено — лишь 2967 человек. То есть год назад был еще чистый приток кадров в айтишку, но тенденция кардинально изменилась после 24 февраля.

За весь прошлый год чистый отток специалистов из компаний сектора «Информация и связь» в Беларуси составил около 17 тысяч человек.

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