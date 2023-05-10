НАТО начало окружать Россию с востока 2 10.05.2023, 11:46

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Япония готовится открыть первый в Азии офис Альянса.

Развязав войну в Украине, Владимир Путин не только усилил НАТО и приблизил альянс к европейской границе России в результате вступления в него Финляндии. Теперь североатлантический блок будет грозить России и на востоке. Украинский конфликт пошатнул стабильность в мире и заставил Японию переосмыслить походы к региональной безопасности, сказал в интервью CNN министр иностранных дел страны Ёсимаса Хаяси.

В конце прошлого года Япония уже решила увеличить расходы на оборону вдвое, а теперь готовится открыть первый в Азии офис НАТО.

«Мы уже обсуждаем это», – сказал Хаяси CNN, добавив, что окончательные условия пока не согласованы. Япония не является членом альянса, но решение укрепить связи с ним призвано продемонстрировать, что его партнеры в Азиатско-Тихоокеанском регионе «исключительно планомерно взаимодействуют» с блоком, сказал Хаяси.

Офисы информационного обмена (они называются «бюро по связи») есть у НАТО и в других странах, не являющихся членами альянса, например, в Украине и Австрии. Но в Азии это будет первое бюро: оно позволит НАТО активнее обсуждать с региональными партнерами, такими как Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, вопросы геополитической безопасности, новые технологии, которые могут на нее повлиять, киберугрозы и т. д.

Хаяси подчеркнул, что укреплять связи с НАТО Японию заставила развязанная Россией война в Украине, последствия которой ощущаются далеко за пределами Европы:

Происходящее в Восточной Европе не ограничивается ею, а напрямую влияет на ситуацию здесь, в Тихоокеанском регионе. Именно поэтому возрастает важность сотрудничества между нами в Восточной Азии и НАТО.

Представитель НАТО сказала CNN, что альянс не комментирует переговоры с союзниками.

Региональную ситуацию в сфере безопасности Хаяси назвал «тяжелой и сложной»: Токио приходится иметь дело не только с последствиями российской агрессии, но также с Северной Кореей, которая наращивает свой ракетный и ядерный потенциал, и с Китаем, претендующим на региональное господство. Напряженность в отношениях с Россией в последние месяцы нарастает, в том числе из-за военно-морских учений, которые она проводит на Дальнем Востоке, и совместного патрулирования российскими и китайскими боевыми кораблями западной акватории Тихого океана неподалеку от Японии.

Китай ранее высказывался против усиления позиций НАТО в регионе. Например, в марте Пекин обвинил США в стремлении создать в Индо-Тихоокеанском регионе блок, подобный НАТО, что будет иметь «непредсказуемые» последствия.

Хаяси напомнил, что конституция Японии ограничивает вооруженные силы страны потребностями «самообороны». Именно ими он и объяснил открытие бюро связи НАТО. «Мы ни на кого не нападаем, мы защищаемся от любых видов вмешательства и в некоторых случаях – от угроз», – сказал Хаяси.

Война в Украине и все более агрессивная позиция региональных оппонентов уже давно волнуют Токио. Премьер-министр Японии Фумио Кисида еще прошлым летом заявил: «У меня такое чувство, что Украина сегодня может быть Восточной Азией завтра».

В декабре правительство решило увеличить оборонные расходы вдвое и закупить у США дальнобойные ракеты «Томагавк».

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