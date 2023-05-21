Лукашисты в масках и с рациями атаковали польский пограничный патруль 2 21.05.2023, 11:51

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Пограничников забрасывали камнями вместе с толпой мигрантов.

За минувшие сутки с территории Беларуси в ЕС незаконно пытались попасть 126 иностранцев, 81 из которых намеревались проникнуть в Польшу. Это граждане Марокко, Нигрии и Индии, из них 11 человек при виде польских патрулей отступили на территорию Беларуси.

В районе Бобровников за пособничество задержан гражданин Узбекистана, который перевозил 7 афганцев, сообщает Погранслужба Польши.

На участке Беловежа польский патруль забросали камнями после того, как те сорвали попытку переправки 13 иностранцев. Некоторые люди в группе были в масках и с рациями.

«Нелегальная миграция постоянно поддерживается службами», – заявляют в польском ведомстве.

На латвийско-белорусской границе задержан 34 человека, на литовско-белорусской — 11.

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