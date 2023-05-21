Лукашисты в масках и с рациями атаковали польский пограничный патруль

Лукашисты в масках и с рациями атаковали польский пограничный патруль2
- 21.05.2023, 11:51
- 8,330
Пограничников забрасывали камнями вместе с толпой мигрантов.
За минувшие сутки с территории Беларуси в ЕС незаконно пытались попасть 126 иностранцев, 81 из которых намеревались проникнуть в Польшу. Это граждане Марокко, Нигрии и Индии, из них 11 человек при виде польских патрулей отступили на территорию Беларуси.
В районе Бобровников за пособничество задержан гражданин Узбекистана, который перевозил 7 афганцев, сообщает Погранслужба Польши.
На участке Беловежа польский патруль забросали камнями после того, как те сорвали попытку переправки 13 иностранцев. Некоторые люди в группе были в масках и с рациями.
«Нелегальная миграция постоянно поддерживается службами», – заявляют в польском ведомстве.
На латвийско-белорусской границе задержан 34 человека, на литовско-белорусской — 11.