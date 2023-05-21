Экс-спичрайтер Кремля: Окружение придумало для Путина новое прозвище 6 21.05.2023, 13:23

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Аббас Галлямов

Главу РФ называют так в связи с неудачами на войне.

У российского диктатора Владимира Путина, проигрывающего войну, появилось новое прозвище, которое очень полюбилось его окружению.

Об этом сообщил в Telegram российский политолог, бывший спичрайтер главы Кремля Аббас Галлямов, ссылаясь на анонимные источники.

«За последние две недели, говоря о Путине, два моих не связанных друг с другом источника использовали одно и то же определение: «фараон». Раньше я его применительно к российскому президенту вообще никогда не встречал, поэтому сразу спросил, откуда этот термин взялся. Оба моих визави сказали: «Так его теперь называют», - рассказал Галлямов.

Он считает, что новое прозвище очень вписывается в реалии современной России.

«Это, безусловно, тот самый библейский самодур, который пытался вновь обратить в рабство народ… и навлекший благодаря своему упрямству неисчислимые несчастья на своих сограждан. Да и на самого себя тоже», - написал политолог.

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