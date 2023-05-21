Рекордное количество молдаван вышло на митинг за вступление страны в ЕС 21.05.2023, 15:03

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Большое Европейское собрание прошло в центре Кишинева.

21 мая в центре Кишинева состоялось Большое Европейское собрание, объявленное президентом Майей Санду. Перед собравшимися выступила сама глава государства, а также глава Европарламента Роберта Метсола, прибывшая в Молдову специально для этого, передает NewsMaker.

Участники собрания приняли резолюцию в поддержку европейской интеграции Молдовы.

В документе отмечается, что Молдова стремится стать полноправной частью Евросоюза, который может гарантировать стабильность и позволить реализовать свой потенциал.

Участники акции также призвали все политические силы страны поддержать европейский курс страны. Для этого, по мнению митингующих, необходимо прописать в Конституции Молдовы ее цель вступить в ЕС, обеспечить скорейшее начало переговоров о вступлении в союз, а также поддержать укрепление госструктур для достижения этой цели.

В Большом Европейском собрании, которое проходило сегодня в центре Кишинева, приняли участие от 75—80 тысяч человек, пишет NewsMaker со ссылкой на полицию.

Пресс-секретарь Генинспектората полиции Диана Фетка подтвердила NewsMaker эту цифру и отметила, что правоохранители, которые обеспечивали порядок на мероприятии, не зарегистрировали ни одного инцидента.

Фото: RFE/RL

Фото: RFE/RL

Фото: RFE/RL

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