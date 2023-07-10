В центре Бреста нашли труп мужчины 2 10.07.2023, 8:27

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Тело обнаружили в реке Мухавец.

В Бресте спасатели достали из реки Мухавец труп утонувшего мужчины. О происшествии в МЧС сообщили БелТА.

В минувшие выходные в центре Бреста утонул мужчина. В МЧС в субботу, 8 июля, позвонили очевидцы, которые обнаружили труп в реке Мухавец в районе улицы Спокойной. Спасатели подняли из реки тело утопленника. Позже выяснилось, что утонувший - мужчина 1991 года рождения.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе.