WSJ: ВСУ совершили прорыв под Работино, перейдя к другой тактике
- 11.08.2023, 7:53
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Подразделение «Скала» выбило россиян с позиций, оснащенных пулеметными гнездами в бетонных бункерах.
Наличие большого количества минных полей на юге Украины заставили ВСУ перейти к тактике мелких подразделений. Западная пресса пишет, что попытка прорвать плотную оборону вражеской армии на юге Украины с помощью больших механизированных подразделений ВСУ пока не дает результатов, именно поэтому в Киеве было принято решение перейти к уже проверенной в начале войны тактике — использованию при наступлении мелких боевых групп.
Одно из таких подразделений ВСУ «Скала» сейчас действует в районе села Работино, сообщает The Wall Street Journal.
Само подразделение насчитывает всего 170 бойцов. В Киеве военное руководство пришло к выводу, что для эффективного продвижения украинской армии вперед необходимы мобильные штурмовые группы и хорошая разведка.
В последнее время в районе Работино разведывательные беспилотники ВСУ летают не только днем, но и ночью. На прошлой неделе бойцы из «Скалы» сумели выбить врага с позиций, оснащенных пулеметными гнездами в бетонных бункерах.
Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники продолжают контрнаступательные действия на Запорожском направлении.
Российские военные блогеры заявляют, что ВСУ удалось продвинуться в сторону Работино и Новопокровки.