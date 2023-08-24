В Солигорске установили необычную скульптуру 6 24.08.2023, 19:08

4,606

Попробуйте по фото угадать, чему она посвящена.

Возле Солигорского государственного колледжа появилась новая скульптура, смысл которой сложно разгадать с первого раза.

Судя по комментариям в местных пабликах, символизм композиции без подсказок удалось разгадать не всем. Кто-то предположил, что это пельмени, кто-то назвал работу и вовсе «непонятным бесформенным месивом». Одни предположили, что автор изобразил мешки с картошкой, другие — растаявшего ждуна.

«Похоже как на рабочие рукавицы, так и на смятые пивные банки», — выдвинул сразу две версии пользователь под именем Юрий Грязнов.

Автор композиции Владимир Ломейко пояснил изданию «Электронный Солигорск», что скульптура символизирует рабочие варежки — спецовки, которые «объединяли все строительные профессии». Они размещены на тумбе, на сторонах которой написаны слова: праца, гонар, сумленне, павага.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».