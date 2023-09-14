Айтишники рассказали, как выводили и вывозили из Беларуси крупные суммы денег 14.09.2023, 22:44

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Речь идет о суммах больше $10 тыс.

Для кого-то указ № 278 актуализировал тему спешной продажи недвижимости или авто — например, пока действует заранее оформленная в РБ доверенность или «еще что-нибудь не произошло». Однако приключения на этом не закончатся. Devby.io спросил у читателей, как в 2023 году они вывозили в наличных деньгах и выводили через банки крупные (более 10 тыс. долларов) суммы из Беларуси.

SWIFT

Польша. «15 тысяч евро дошли за 15 минут»

15 тысяч евро, апрель 2023 года

— Продал в апреле автомобиль, выводил деньги в Польшу Swift-переводом из «Альфа Банка» в PKO (оба счета — в евро).

Комиссия на тот момент составила 150 белорусских рублей (когда-то была 30, но за месяц до моего перевода расценки подняли).

Деньги дошли за 15 минут.

PKO деньги не задерживал и никаких пояснений, откуда средства, до сих пор не требовал.

Пока вся сумма лежит на валютном счете в PKO. В дальнейшем она пойдет на покупку автомобиля в Польше либо недвижимости.

Польша. «Перевод в евро дошел за час»

70 тысяч евро, апрель 2023 года

— Переводила в апреле 70 тысяч евро за продажу квартиры в польский PKO через «Альфа Банк».

Со стороны «Альфы» — 200 евро комиссии (600 рублей на тот момент).

Деньги ушли около 16.00 по Минску — а уже в 18.00 я увидела их на счету в РКО.

Я себя немного подстраховала: донесла в PKO карту побыта, убедилась, что ее внесли (по ограничениям ЕС в связи с войной лимит на счету без карты — 100 тысяч евро). В титуле перевода по согласованию с банком написала, что деньги поступили от продажи квартиры.

Квартиру я планировала продать по генеральной доверенности, которую оформила еще до отъезда, но покупателям было принципиально увидеть владельца. Предложение от них было лучшим на тот момент, да и нам деньги нужны были срочно — пришлось ехать в Беларусь.

Деньги мы уже потратили — добавили к другим сбережениям и купили квартиру в новостройке в Варшаве. Делаем ремонт сейчас.

Италия. SWIFT + кэш

25 тысяч евро — переводами, 80 тысяч евро — наличными, зима-весна 2023 года

— В январе переводил деньги из Беларуси в Италию через «Паритетбанк» и «Белсвиссбанк». Суммы переводов составляли от 5 тысяч евро, комиссии — от 1 до 3%. Итальянский Volksbank комиссию не предъявлял, под налоги наши вложения не попали.

Деньги приходили на следующий день или через день. А потом 3−4 дня зачислялись на счет в Италии.

В Беларуси мы предъявляли договоры на продажу квартир, в Италии кроме них пришлось предоставить в банк более ранние договоры на покупку квартир, документы о праве собственности, договор с риелтором и даже платежки за регистрацию в кадастре.

Все эти документы перевел переводчик, а затем заверил судья.

В мае я вывез через границу с Польшей наличные деньги — 80 тысяч евро, с собой у меня был договор на продажу квартиры. На границе сам заставил наших таможенников заполнить декларацию и пересчитать купюры. Было очень долго. На польской стороне — чуть быстрее. Судя по журналу, я в то утро был пятым, и из Беларуси уже вывезли 260 тысяч евро.

Все деньги (а суммарно получилось 105 тысяч евро) мы положили на счет в банке в Италии. Сейчас ищем квартиру для покупки — надо устраивать новую жизнь.

Кэш

Польша. «Уезжала в отпуск и взяла 30 тысяч долларов на случай отключения Swift. Потом узнала, что вызывают в КГБ»

30 тысяч долларов, весна 2023 года

— Весной уезжала в отпуск на три недели и взяла с собой крупную сумму наличными — 30 тысяч долларов: не знаю, зачем столько, наверное, на всякий случай, если вдруг отключат карты. После отключения России от Swift я держу в уме, что и белорусов могут в любой момент отключить — поэтому с собой должна быть наличка.

В минском аэропорту прошло без проблем: таможенник бросил взгляд на перевязанные банковской лентой три пачки денег, проштамповал декларации, внес в базу, расписался и вернул мой экземпляр без каких-либо вопросов. Даже справку о зарплате не просил показать, хотя я взяла на двух языках — русский вариант для белорусов, английскую версию для страны въезда.

А вот ранее, в 2022 году, когда я также вывозила из страны крупную сумму денег, мне задавали вопросы минут 30. Потом долго вручную пересчитывали, отслюнявливая каждую купюру. А после еще и сумки вытряхнули — искали деньги, которые я не внесла в декларацию.

Уже в отпуске я узнала, что меня вызывают в КГБ — из-за донатов, и решила не возвращаться в Беларусь. Перебралась в Польшу. Банк PKO отказался принять мои деньги, хотя я принесла документ об их происхождении (справку о заработной плате. — Прим. ред.). Вообще никакого объяснения не дали. Я была в двух отделениях банка в Варшаве — в обоих отказ. Менеджер звонит куда-то, объясняет ситуацию, потом ждет, а в итоге ему говорят не принимать. На вопрос почему, сказал просто отказано и все. В другой банк не планирую идти.

Деньги лежат у меня дома в сейфе. 5 тысяч долларов я потратила, остальные — на непредвиденный случай.

В Беларуси у меня остались еще деньги в наличных — 100 тысяч долларов, как их забрать, пока не знаю. Я ведь не планировала уезжать из Беларуси, думала купить квартиру.

Польша. «Перевозила теща по генеральной доверенности от жены, оформленной еще до отъезда»

80 тысяч долларов, весна 2023 года

— Около 80 тысяч долларов от продажи квартиры перевозила весной из Беларуси в Польшу теща по генеральной доверенности от жены (квартира была в собственности жены), оформленной еще до нашего отъезда.

Таможенники-поляки долго мучили ее, не хотели заполять декларацию на жену (хотя фактически она владелец средств) и пытались составить на тещу. Но она настаивала на своем. На белорусской таможне тоже были проблемы, так как и они не знают, как выполнять работу, которая чуть отличается от стандартного «Papers, please».

В итоге декларации оформили, это заняло по 15 минут на каждой границе — и еще час ушел на ожидание.

В банке Santander декларации оказалось недостаточно, чтобы положить деньги на счет, пришлось сделать перевод договора продажи у присяжного переводчика. Заверять его нотариально не требовалось.

Сейчас деньги хранятся там — собираемся внести их как первоначальный взнос за квартиру в ипотеку.

Польша. «Не задавали вопросов — может, потому что была с десятимесячным ребенком»

30 тысяч долларов, март 2023 года

— В начале марта вывезли налом в Польшу 30 тысяч долларов. Они были в пачках по 10 тысяч. Зашли в какую-то будку, вместе с белорусской таможенницей пересчитали вручную каждую пачку. Она не задавала вопросов — может, сыграло свою роль то, что была с десятимесячным ребенком.

Перед этим таможенники спросили, не переезжаем ли мы, — они увидели, что наш багажник забит до потолка вещами. Вещи тоже проверили, но не очень тщательно.

Вся процедура на границе заняла полчаса. Но предварительно я заполнила декларацию онлайн, а ещё на всякий случай взяла на работе выписку о зарплате за 4 года.

Потом мы прошли польскую таможню — потратили там чуть больше времени, потому что декларацию заполняли уже с наших слов. Плюс пришлось долго идти какими-то коридорами. Зато у поляков есть машинка для пересчета денег.

Мы хотели положить деньги в банк PKO, но в отделении отказались принять более 3 тысяч долларов, — так они и лежат «под подушкой».

Польша. «Предлагали вообще не декларировать деньги, да и толком не считали их»

15 тысяч евро в феврале 2023 года, еще 35 тысяч — в апреле

— В феврале и в апреле вывез из Беларуси в Польшу около 50 тысяч долларов. Первая поездка была «тренировочной» — чтобы понять, что и как: взял с собой 15 тысяч евро. Во второй раз перевез 35 тысяч долларов.

Проблем на границе с обеих сторон не возникло — поляки вообще предлагали не декларировать деньги, да и толком не считали их, но я настоял, чтобы все оформили как надо. Из интересного: у поляков была машинка для пересчета денег, у наших нет — нужно было просить, чтобы ее принесли.

Из документов с собой у меня были справка с работы и выписка из белорусского банка (на польский язык не переводил), но никто не просил их предъявить.

Деньги я положил на счет в PKO. В разных отделениях озвучивали разные условия: где-то могут и 15 тысяч долларов без документов принять, а где-то и 1 тысячу с документами не берут (парня передо мной в очереди просто «послали»).

Не с первого раза, но я нашел отделение, в котором можно было положить до 10 тысяч долларов налички (больше не брали — даже с документами).

Деньги со своего личного счета я перевел на фирменный — это счет для юрлиц и ИП (в том же банке), а потом подошел к специалисту в банке и сказал: «Сейчас на счете 0 — давайте положим еще 10 тысяч долларов наличными». А затем вернул все обратно на личный счет. И так проделал несколько раз.

Также я «обнулял» личный счет с помощью Walutomat: у платформы есть счета в разных валютах почти во всех банках Польши, зачисление туда и обратно занимает до часа — и пока деньги там, можно внести на свой счет еще.

Вывод со счета Walutomat без комиссии — пять раз в месяц, зачисление всегда без комиссии. Можно вообще не менять деньги, а просто вернуть назад на личный счет — считай, передумал. Говорят, люди также используют платформу, чтобы переводить валюту из одного банка в другой без комиссии, хотя изначально Walutomat для этого не предназначалась.

Документы на средства, что я постепенно клал на свой счет, пока не требовали. Что делать с деньгами, я не решил — может в ипотеку влезу.

Польша. «Не рискнула перевозить все деньги, взяла 70 тысяч долларов. Остальное — через друзей и знакомых»

70 тысяч долларов, август 2023 года

— Месяц назад продала квартиру. Перед сделкой проконсультировалась на границе по поводу документов, которые понадобятся, чтобы вывезти более 100 тысяч долларов.

Поляки попросили задекларировать деньги при ввозе, белорусы сказали, что нужна декларация, паспорт сделки, именная справка из банка, если такая крупная сумма будет в валюте.

Вроде все понятно и ясно. А на самом деле такую справку в банке не дают — дают только чек от продажи рублей и покупки валюты. На просьбу выдать что-то из того, что потребуют на границе, ответили: «Они нам должны запрос выслать. 5 рабочих дней на ответ».

Я не рискнула перевозить все деньги, взяла 70 тысяч долларов, задекларировала их.

Хорошо, что белорусские таможенники предупредили, что нужно декларировать вообще все деньги — в том числе то, что в кошельке и в карманах, потому что вывернули всё — каждый карман на одежде, рюкзаки, сумки…

А поляки даже не пересчитывали — заглянули в пакет и пожелали удачной покупки.

В банке ING приняли деньги без бумаг, но предупредили: если сумма существенно увеличится, надо будет перевести на польский договор продажи квартиры в Минске. Остальные деньги потихоньку перевозим по 10 тысяч за поездку через друзей и знакомых.

Израиль (через Грузию). «В Тбилиси не нашел красный коридор при отлете — задержали на пограничном контроле»

50 тысяч долларов, июль 2023 года

— 3 июля вывозил 50 тысяч долларов самолетом через Тбилиси в Тель-Авив. В минском аэропорту заполнил декларацию — без проблем. С собой были документы о происхождении средств — рабочие контракты лет за 10, а также выписки из банка, — но ничего из этого не потребовали, только пересчитали деньги.

В Тбилиси некоторые сложности были: там нет транзитной зоны, поэтому контроль нужно проходить и при прилете, и при отлете. По прилете я заявил о деньгах и получил бумажку, но при отлете не нашел красный коридор (до сих пор не знаю, где он был) — и меня задержали на пограничном контроле. Минут 15 ждал, потом пришел офицер, выслушал мои объяснения, посмотрел на заполненную по прилете бумагу и отпустил.

По прилете в Израиль проблем не возникло — я заполнил декларацию, и всё.

Мы репатриировались — получили гражданство Израиля, деньги нужны нам на жизнь здесь (а она довольно дорогая, особенно тянет съем жилья, а работу найти пока не можем — учим язык).

Храним сбережения в банке — у нас семейный счет в шекелях, обычный: ни мы банку ничего не должны, ни он нам проценты не платит.

Какая-то часть денег в долларах у нас на руках, но немного — большие суммы в Израиле хранить дома запрещено.

При репатриации банки принимают без документов от каждого взрослого по 10 тысяч долларов на счет, а дальше нужно договариваться и доказывать — все зависит и от банка, и от конкретного клерка. Либо можно вносить небольшие суммы кэшем — в банке сказали, что до 10 тысяч шекелей (что примерно равно 2,6 тыс. долларов) в месяц вопросов не вызывают.

При открытии счета в банке потребовался белорусский УНП — об этом предупреждают еще до репатриации, это не политика конкретного банка.

Снятие с карты в банкомате за границей

Германия. «С каждой карты можно снять до 2,5 тысячи евро в месяц без комиссий»

10 тысяч евро, апрель-август 2023 года

— Снимал с апреля по август наличку в иностранном банкомате с карты «Альфа Банка» (пакет Black). С каждой карты можно снять до 2,5 тысячи евро в месяц без комиссий — думаю, суммарно за полгода я снял 10 тысяч евро.

На моей белорусской карте осталось еще около 20 тысяч евро, я продолжу ей пользоваться для оплаты товаров и услуг. То, что снял, я положил на счет в немецком банке — оплачиваю из этих денег аренду и пользуюсь в тех случаях, когда требуется иностранная карта.

Поскольку я клал небольшие суммы денег, то банк никаких документов на них у меня не требовал.

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