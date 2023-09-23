Топ-генералы и офицеры: Буданов раскрыл потери РФ от удара по штабу Черноморского флота 23.09.2023, 8:05

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Судьба командующего флотом адмирала Соколова до сих пор неизвестна.

В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере девять человек, еще 16, среди которых есть российские генералы, получили ранения.

Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии «Голосу Америки».

«Среди раненых — командующий группировкой генерал-полковник Романчук, в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант Цеков находится без сознания. Количество пострадавших обычных военнослужащих, не являющихся работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, несущие службу, охрана, и так далее – они не входят в тот перечень, который я вам озвучил», – сказал Кирилл Буданов.

Александр Романчук – это командующий группировкой российской армии на Запорожском направлении, получил звание генерал-полковника в 2023 году. Олег Цеков – командир 200-й отдельной мотострелковой бригады Береговых войск Северного флота ВМФ России.

Слухи о гибели командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова начальник украинской разведки пока не подтвердил. По его словам, информации о Соколове у Главного управления разведки сейчас нет.

На вопрос, какую роль в планировании удара сыграли партизаны и местные жители, Буданов ответил, что разведка собирает данные из всех источников. «Понятно, что агентурные источники – одни из основных», – добавил он.

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