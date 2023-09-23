Операция «Крабовая ловушка»: в момент удара по штабу в Севастополе проходило совещание высшего командования РФ
- 23.09.2023, 8:19
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Украинский спецназ раскрыл детали ликвидации десятков топ-офицеров врага.
Днем 22 сентября удар по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе был нанесен во время совещания руководящего состава. В результате операции погибли десятки захватчиков.
Спецоперацию «Крабовая ловушка» на украинском полуострове провели Силы специальных операций во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ. Об этом говорится в Telegram-канале ССО ВС Украины.
Удару по штабу Черноморского флота России предшествовала кропотливая работа Сил специальных операций. Тщательная подготовка позволила вовремя и точно нанести удар.
Необходимая информация была передана Воздушным силам ВСУ. В результате поражение по объекту врага было нанесено в тот момент, когда руководящий состав ЧФ РФ проводил совещание.
Также в ССО отметили, что детали проведения спецоперации станут известны, когда это будет возможно. В то же время уже сейчас известно о результате удара по штабу врага – десятки погибших и раненых оккупантов. Среди них – высший руководящий состав вражеского флота.