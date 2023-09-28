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Как выглядит штаб ЧФ РФ после прилета украинской ракеты

  • 28.09.2023, 22:57
  • 1,288
Как выглядит штаб ЧФ РФ после прилета украинской ракеты

РосСМИ показали новое фото.

Российское издание «Агентство.Новости» опубликовало новое фото штаба Черноморского флота РФ в Севастополе, атакованного украинской ракетой 22 сентября.

«Снимок показывает масштаб разрушений. На снимке видно, что в здании разрушены перекрытия и внутри царит хаос», – сказано в подписи к фото.

Днем 22 сентября 2023 года в Севастополе раздались взрывы в штабе ЧФ РФ. В сети есть много видео с места происшествия.

Также на следующий день появились спутниковые фотографии пораженного Силами обороны штаба ЧФ РФ.

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