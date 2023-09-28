Как выглядит штаб ЧФ РФ после прилета украинской ракеты
- 28.09.2023, 22:57
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РосСМИ показали новое фото.
Российское издание «Агентство.Новости» опубликовало новое фото штаба Черноморского флота РФ в Севастополе, атакованного украинской ракетой 22 сентября.
«Снимок показывает масштаб разрушений. На снимке видно, что в здании разрушены перекрытия и внутри царит хаос», – сказано в подписи к фото.
Днем 22 сентября 2023 года в Севастополе раздались взрывы в штабе ЧФ РФ. В сети есть много видео с места происшествия.
Также на следующий день появились спутниковые фотографии пораженного Силами обороны штаба ЧФ РФ.