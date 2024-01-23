В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы
- 23.01.2024, 9:01
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В Харькове россияне попали в подъезд многоэтажки.
Во вторник, 23 января, по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.
Мощные взрывы прогремели в Киеве и Харькове.
В Печерском районе украинской столицы зафиксировано попадание в нежилое здание.
В Харькове в результате удара России по городу полностью разрушен подъезд многоквартирного дома.
Под завалами люди, на месте работают спасатели. В результате предыдущих ударов по пригороду, предварительно, есть раненые дети, пострадала женщина.