В Кремле вспыхнул конфликт 3 7.10.2024, 11:57

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Шойгу и Патрушев не поделили кабинет.

Получив в мае новую должность секретаря Совета безопасности России, Сергей Шойгу не смог въехать в кабинет, закрепленный за его предшественником на этом посту, рассказал «Проекту» один из информированных собеседников.

Интервью, которое Шойгу дал в сентябре, подтверждает эту информацию: экс-министр обороны дал его не из того кабинета, в котором ранее заседал Николай Патрушев.

Когда 14 мая 2024-го Владимир Путин перевел Патрушева из секретарей Совбеза в свои помощники, тот попросил начальника оставить за ним роскошный кабинет, рассказал «Проекту» один из информированных собеседников. Путин согласился, а для Шойгу, который должен был туда въехать, ничего взамен не придумал, уточнил он.

В сентябрьском интервью государственному телеканалу «Россия 24» Шойгу сидит кабинете, отделанном темным деревом. На заднем фоне освещена эмблема Совбеза. Эмблема не на своем месте — её просто поставили для съемки, а флаг рядом стоит так, что мешает человеку, сидящему за столом, сообщает «Проект».

Кабинет Патрушева был снят в ходе интервью газете «Коммерсант» в 2021 году. Помещение было оформлено совсем в другой стилистике.

Источник полагает, что Шойгу теперь периодически сидит в здании Русского географического общества. «Проект» не смог независимо подтвердить эту информацию.

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