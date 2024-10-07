NYT: Трамп говорит на уровне школьника четвертого класса 2 7.10.2024, 12:12

Из-за возрастных «когнитивных изменений».

Речи кандидата в президенты США Дональда Трампа со временем становятся все более непоследовательными и неконкретными. Это может быть связано с когнитивными изменениями из-за его возраста, пишет издание New York Times, которое провело анализ последних речей лидера республиканцев.

Так, издание исследовало, что речи Трампа стали «жестче, длиннее, злее, менее целенаправленными, более нецензурными и все более зацикленными на прошлом».

По данным NYT, средняя продолжительность выступлений лидера республиканцев составляет 82 минуты, хотя в 2016 году этот показатель держался на уровне 45 минут. Также по сравнению с 2016 годом Трамп начал на 32% больше употреблять негативных слов, а бранные слова он начал употреблять на 69% чаще.

«Он кажется растерянным по поводу современных технологий, предполагая, что “большинство людей не имеют никакого представления о том, что такое приложение для телефона”, в стране, где 96% людей владеют смартфонами. Иногда кажется, что он застрял в 1990-х годах, но бывают моменты, когда он скучает по 1890-м, считая это десятилетие лучшим периодом американской истории, а Уильяма Мак-Кинли — своим образцовым президентом из-за его поддержки тарифов», — говорится в материале.

Как пишет New York Times, исследование 2022 года показало, что сложность речи Дональда Трампа была значительно ниже, чем у среднестатистического президента за всю американскую историю, как и у действующего лидера страны Джо Байдена.

В то же время анализ издания Times показал, что Трамп говорит на уровне школьника четвертого класса, что ниже, чем у его соперников, в частности таких, как губернатор Флориды Рон ДеСантис, который говорит на уровне восьмого класса, что является примерно средним показателем для современных президентов.

Сейчас Дональду Трампу 78 лет. Если он победит на ноябрьских выборах, то на момент завершения его президентского срока республиканцу исполнится 82 года.

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