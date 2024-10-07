Под Гродно вырастили гигантскую свеклу 7.10.2024, 20:17

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Фотофакт.

Огородный сезон подходит к концу. Люди уже выкопали картошку, сняли в теплицах перцы и томаты, даже тыквы уже перемещают с поля в погреб. Кажется, чем еще может удивить земля? Но запас природных сюрпризов все-таки неиссякаем.

Под Скиделем из земли достали гигантскую красную свеклу, рассказывает портал NewGrodno.by. Вес этого корнеплода превысил 4,5 кг. Тянуть из земли его пришлось как ту самую репку из сказки – совместными усилиями.

Вырастили необычную свеклу супруги Сергей и Людмила. У них огород в родительском доме под Скиделем.

«Все делали как обычно. Простая земля, самые обычные семена с рынка, из ухода – прополка и полив в самое сухое время. Из удобрений – только натуральный навоз», – улыбаются супруги.

Кстати, другие плоды – обычных размеров. Традиционно для красной свеклы они весят 500–900 г. Поэтому 4,5 кг – это явно что-то из ряда вон выходящего.

Кстати, супруги обратили внимание на то, что свекла и цветом, и формой напоминает сердце. Шутят, это потому, что растили ее с любовью.

Видимо поэтому порадовали урожаем и другие культуры. Например, морковь у Сергея и Людмилы также удалась. Как вам размерчик?

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