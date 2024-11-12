Пресс-секретарем Трампа станет модель с белорусскими корнями? 14 12.11.2024, 15:21

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Вот что о ней известно.

У 28-летней модели Элизабет Пипко, которой в США прочат должность пресс-секретаря вновь избранного президента Дональда Трампа, нашлись белорусские корни. «Телеграф» узнал, что известно о той, кого американская пресса называет «самой сексуальной сторонницей Дональда Трампа, променявшей подиум на политику».

Элизабет Пипко родилась 26 июня 1995 года в семье советских евреев-эмигрантов. Её дедушкой был известный художник, график, член Ленинградского Союза художников Марк Клионский, родившийся в Минске. Его работы по сей день украшают стены Национальной портретной галереи в Вашингтоне, а также Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

Именно дедушка дал ласковое прозвище своей внучке Элизабет — «куколка». Об этом рассказала сама Элизабет в одной из своих трёх автобиографических книг. И если о дедушке Элизабет в книгах отзывает с исключительной теплотой, рассказывая, как тот баловал её, то своего отца называет «одним из самых суровых русских родителей, которых вы когда-либо встречали».

При этом именно родители, которые воспитывали её в строгости, привили ей привычку к тяжелой работе и дисциплине, призналась Пипко. И её профессиональная карьера — лучшее тому доказательство.

С подростковых лет Элизабет профессионально занималась фигурным катанием, куда её отдал отец. Любопытно, что заниматься она начала на известном катке Wollman Rink в Центральном парке, который принадлежал её будущему работодателю, Дональду Трампу. Однако, из-за травмы с профессиональным спортом у девушки не сложилось и в 17 лет она ушла в профессиональные модели. Лицо Элизабет Пипко в разное время можно было увидеть на обложках таких популярных журналов, как Maxim, Sports Illustrated, Esquire, Harper`s Bazaar, Grazia и L’officiel.

Впрочем, ограничиваться подиумом девушка никогда не хотела, поэтому с отличием окончила Гарвардскую школу, а затем — получила степень магистра наук в университете Пенсильвании.

Политическая карьера Пипко началась в 2015-2016 годах, когда она подрядилась волонтёрить на предвыборной кампании Трампа. Там же она встретила своего будущего мужа — предпринимателя из IT-сферы Даррена Сентинелло.

В январе 2023 Пипко также запустила платформу памяти Холокоста Lest People Forget и уже в рамках Республиканской партии основала движение «Исход» (The Exodus Movement), целью которого является борьба с антисемизмом и поощрение евреев к выходу из Демократической партии США.

В мае 2024 года Элизабет Пипко официально получила должность пресс-секретаря Национального комитета Республиканской партии США, а теперь её прочат и пост личного пресс-секретаря Трампа.

Сама Пипко в различных интервью не раз признавалась, что её внешность в политической жизни стала скорее препятствием, нежели подспорьем.

«Всякий раз, когда вы чего-то добиваетесь, всегда найдутся люди, которые скажут вам в лицо: «Вероятно, вы добились этого только благодаря своей внешности», — рассказала Пипко в одном из интервью американской газете New York Post.

Однако это, по словам девушки, для неё — не повод для беспокойства.

«Я остаюсь верна себе. Я знаю, что я гораздо больше, чем то, что обо мне думают люди», — резюмировала она.

Высокую оценку политическим амбициям и способностям Пипко в своё время дала невестка и ближайший соратник Трампа Лара.

«В то время, когда патриотизм среди молодых американцев находится на рекордно низком уровне, нам повезло, что в нашей команде есть такие великие американцы, как Элизабет Пипко — она поможет вдохновить следующее поколение, возродить великую старую партию и вернуть нашу страну», — заявила она в интервью New York Post.

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