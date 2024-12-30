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Комика Славу Комиссаренко заочно осудили на шесть лет колонии

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  • 30.12.2024, 12:50
  • 3,492
Комика Славу Комиссаренко заочно осудили на шесть лет колонии
Слава Комиссаренко

В его шутках усмотрели «оскорбление Лукашенко».

Комика Славу Комиссаренко, который живет за пределами Беларуси, признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса РБ: клевета и оскорбление Лукашенко, а также разжигание вражды.

Процесс над стендапером, который начался 24 декабря, проходил в Минском городском суде. Судья Анастасия Попко вынесла ему приговор в шесть лет лишения свободы.

До 2021 года Слава Комисаренко жил в России и выступал на российском телеканале ТНТ, в том числе с монологами об Александре Лукашенко.

Из-за угрозы преследования со стороны белорусских силовиков ему пришлось уехать из РФ.

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