Комика Славу Комиссаренко заочно осудили на шесть лет колонии

Комика Славу Комиссаренко заочно осудили на шесть лет колонии9
- 30.12.2024, 12:50
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В его шутках усмотрели «оскорбление Лукашенко».
Комика Славу Комиссаренко, который живет за пределами Беларуси, признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса РБ: клевета и оскорбление Лукашенко, а также разжигание вражды.
Процесс над стендапером, который начался 24 декабря, проходил в Минском городском суде. Судья Анастасия Попко вынесла ему приговор в шесть лет лишения свободы.
До 2021 года Слава Комисаренко жил в России и выступал на российском телеканале ТНТ, в том числе с монологами об Александре Лукашенко.
Из-за угрозы преследования со стороны белорусских силовиков ему пришлось уехать из РФ.