Что изменится в Беларуси с 1 января 30.12.2024, 20:07

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В том числе вырастет «коммуналка».

В первый день нового года белорусов ждут большие изменения, пишет BGmedia.

Рост «коммуналки»

Ожидается, что с 1 января изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Официального постановления по этому поводу пока не опубликовано, однако в ноябре Мингорисполком установил новые планово-расчетные цены на основные ЖКУ.

Наиболее существенное подорожание планируется на услуги по вывозу мусора — но только для жителей тех домов, где нет мусоропровода. Тариф вырастет более чем на 40%.

Ежегодный рост ЖКУ не должен превышать половину базовой величины. Напомним, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги пересматривают в Беларуси дважды в год — 1 января и 1 июня.

Повышение базовой величины и минимальной зарплаты

Базовая величина, которая влияет на социальные выплаты, госпошлины, штрафы и налоги, вырастет с 40 до 42 BYN. Это изменение вступит в силу с 1 января и окажет влияние на многие аспекты жизни белoрусов.

Минимальная заработная плата в Беларуси вырастет до 726 BYN, что на 100 BYN больше текущего уровня. Работодатели обязаны выплачивать не менее этой суммы за полный рабочий месяц, независимо от формы собственности предприятия.

Пенсионные изменения

Работающие пенсионеры с 1 января начнут получать свои пенсии в полном объеме, независимо от индивидуального коэффициента заработка.

Также упростится процесс подачи заявлений на назначение пенсии.

Страховой стаж для трудовой пенсии увеличится с 19,5 до 20 лет, но для многодетных матерей с четырьмя детьми его снизят до 5 лет.

Новшества в налогах

С 1 января вносятся некоторые изменения в Налоговый кодекс. Налог на первую квартиру вырастет в среднем на 5,4%. Поднимутся акцизы на алкоголь и табак.

Также увеличатся ставки транспортного налога.

Поднимут лимит для «налога для богатых». С 2025 года этот порог вырастет до 220 000 BYN.

С нового года также придется платить налоги с крипты. Подоходным налогом по ставке 13% будут облагаться доходы физлиц от операций с криптовалютами. Если это доход от операции, совершенной с помощью резидента ПВТ, то платить налог не надо.

Изменения для тех, кто ищет работу

Пособие по безработице теперь будут назначать на три месяца вместо шести, с возможностью продления для людей предпенсионного возраста и жителей районов с высокой безработицей. Зарегистрироваться в качестве безработного можно будет онлайн или по месту пребывания.

Новшества по прививкам

С 2025 года девочек в возрасте 11 лет начнут бесплатно прививать против вируса папилломы человека. Также вводятся дополнительные прививки против коклюша и пневмококковой инфекции.

Изменения для владельцев домашних животных

С 1 января вступает в силу закон «Об ответственном обращении с животными». Вводятся ограничения на посещение кафе и магазинов с животными, кроме собак-поводырей, а также ужесточаются требования к содержанию опасных пород.

Большие выходные и школьные каникулы

Белoрусов ждут продолжительные новогодние выходные. Нерабочими будут 1 и 2 января (среда и четверг), а также 4, 5, 6 и 7 января (с субботы по вторник включительно). За понедельник, 6 января, придется отработать в субботу, 11 января.

Что касается школьников, их зимние каникулы начались 25 декабря и продлятся до 7 января.

Отмена пограничного сбора

С 1 января в Брестской и Гродненской областях отменяется местный сбор за пересечение границы. В Брестской области отмена будет действовать до 31 января 2025 года.

Напомним, что «налог на границу» был введен в 2021 году и составляет одну базовую величину (в 2024 году это 40 BYN).

Сократится пособие на погребение

В январе 2025 года пособие сократится сразу на 32 BYN. По действующему законодательству, его величина пересматривается в Беларуси каждый месяц. Зависит она от показателя средней зарплаты в стране за позапрошлый месяц, если считать от даты смерти. По данным Национального статистического комитета, в ноябре 2024 года средняя заработная плата в Беларуси сократилась почти на 32 BYN. Таким образом, в январе 2025 года величина пособия на погребение составит 2 331,80 BYN.

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