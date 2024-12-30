В тратах Минска на новогодние гуляния обнаружились любопытные детали 1 30.12.2024, 20:47

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Нашлись фирмы-карусельщики.

Концерты и акции к госпраздникам, как правило, устраивают за бюджетные средства. В этом году только на организацию двух площадок потратят чуть более 1 миллиона рублей. «Зеркало» посмотрело, сколько на главный зимний праздник в Минске выделили в этом году, а также кто поставляет такие услуги. А заодно журналисты нашли любопытные моменты при подобных тендерах.

Сколько потратят на оснащение площадки у Дворца спорта

В Минске в этом году организованы две главные площадки, где проходят рождественские и новогодние гуляния — у Дворца спорта и в Верхнем городе.

Материально-техническим обеспечением концертов у Дворца спорта в этом году занимается частый поставщик подобных закупок — компания с российским капиталом «Белимлайт». За это ей заплатят 582 260 рублей из госбюджета.

В этом году она уже организовывала несколько мероприятий по госзаказу. Например, парад возле стелы «Минск — город-герой» на 3 июля за 463 тыс. рублей, фестиваль «Беларусь — моя песня» за 319,4 тыс. рублей.

Поставщиком услуг на новогодние праздники она стала потому, что до этого закупка была признана несостоявшейся. Такое может случаться, если на запрос от госорганизаций не поступает ни одного предложения либо оно только одно.

Сколько денег запросили под вторую площадку

По другую сторону Немиги, в Верхнем городе (скорее всего, у Ратуши) проходят отдельные празднования. Там площадку организует другой частый победитель подобных госзакупок — фирма Вадима Решетько «Видеоуолл дизайн». За это ей платят 425 574 рубля. Также из бюджета.

Примечательно, что за право поучаствовать в закупке «боролись» две компании. Это непосредственно «Видеоуолл дизайн» и «Ивент Декор». Однако единственное предложение поступило от первой из них, которая и стала победительницей.

Такая же схема между этими компаниями использовалась во время аукциона по закупке аналогичных услуг на проведение 9 мая этого года. По такому же сценарию проходила закупка услуг по организации 3 июля в Минской области.

Журналисты не могут однозначно утверждать, что эти компании договаривались между собой. Однако такая регулярность в стремлении двух фирм участвовать в закупке и нежелание одной из них делать ставки (иначе говоря, бороться за победу в торгах) выглядит подозрительной.

Как правило, торги по госзакупкам проходят по такому сценарию: компании, которые подходят по характеристикам, борются за то, чтобы сделать более низкую ставку. Если одна готова предоставить услугу за 100 рублей, а другая — за 95 рублей, то, скорее всего, победит вторая из них.

Напомним, что приведенные выше расходы — только траты на организацию новогодних площадок. Отдельно государство оплачивает услуги артистов и ведущих, а также организацию для них гримерок, питания и в некоторых случаях подвоза. Кроме этого, отдельной статьей, как правило, идут обеспечение света и звука. Однако отчетов по таким тратам журналисты пока не нашли.

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