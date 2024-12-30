закрыть
30 декабря 2024, понедельник, 22:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко засекретил документ, который напрямую влияет на кошельки белорусов

  • 30.12.2024, 21:46
  • 2,482
Лукашенко засекретил документ, который напрямую влияет на кошельки белорусов

Раньше с ним мог ознакомиться любой желающий.

В Беларуси до сих пор «засекречен» документ, в котором чиновники прописывали, когда и какие товары и услуги подорожают. Речь о тех позициях, стоимость которых контролирует государство. Сам документ называется «тарифная тетрадь».

За него отвечает Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). В ведомстве рассказали о судьбе этого документа. Спойлер: похоже, все по-прежнему «засекречено», отмечает «Зеркало».

Коротко о том, что это за документ

На сайте МАРТ до 2021 года включительно размещали «тарифную тетрадь». В ней было прописано плановое повышение цен на товары и услуги. «И строго ее придерживается (это ведомство. — Прим.), что позволяет также контролировать рост цен», — уточняли в министерстве. Среди прочего из этого документа можно было узнать, когда подорожают сигареты, алкоголь, жилищно-коммунальные услуги, проезд в общественном транспорте, образовательные услуги, бензин. Эту информацию мог посмотреть любой желающий.

Но на 2022-ой власти не опубликовали этот документ. Как и в последующие годы.

Что сейчас с этой тетрадью?

МАРТ завершает разработку тарифной тетради на 2025 год. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Богданов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип