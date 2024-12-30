Лукашенко засекретил документ, который напрямую влияет на кошельки белорусов 30.12.2024, 21:46

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Раньше с ним мог ознакомиться любой желающий.

В Беларуси до сих пор «засекречен» документ, в котором чиновники прописывали, когда и какие товары и услуги подорожают. Речь о тех позициях, стоимость которых контролирует государство. Сам документ называется «тарифная тетрадь».

За него отвечает Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). В ведомстве рассказали о судьбе этого документа. Спойлер: похоже, все по-прежнему «засекречено», отмечает «Зеркало».

Коротко о том, что это за документ

На сайте МАРТ до 2021 года включительно размещали «тарифную тетрадь». В ней было прописано плановое повышение цен на товары и услуги. «И строго ее придерживается (это ведомство. — Прим.), что позволяет также контролировать рост цен», — уточняли в министерстве. Среди прочего из этого документа можно было узнать, когда подорожают сигареты, алкоголь, жилищно-коммунальные услуги, проезд в общественном транспорте, образовательные услуги, бензин. Эту информацию мог посмотреть любой желающий.

Но на 2022-ой власти не опубликовали этот документ. Как и в последующие годы.

Что сейчас с этой тетрадью?

МАРТ завершает разработку тарифной тетради на 2025 год. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Богданов.

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