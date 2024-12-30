Комик Слава Комиссаренко отреагировал на свой заочный приговор новой шуткой про Лукашенко 1 30.12.2024, 23:03

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Стендапер высмеял «Чык-Чырыка».

Стендап-комик Слава Комиссаренко ответил на свой заочный приговор новой шуткой про «Чык-Чырыка». Свой ответ он разместил в сторис в Instagram, отмечает «Зеркало».

Комиссаренко сделал репост с белорусского юмористического ресурса поддельной справки на имя Александра Лукашенко, в которой говорится, что тот не является «Чык-Чырыком», все утверждения об этом — клевета.

На шуточном документе в качестве органа, который его выдал, указан Минский городской суд, который приговорил Комиссаренко к сроку, а также стоит печать городской поликлиники № 000.

Напомним, Слава Комиссаренко живет за границей. Он известный белорусский стендапер. После «выборов» в Беларуси 2020 года Комиссаренко не раз высказывался об их фальсификации и осуждал насилие со стороны силовиков против протестующих. В своих выступлениях он пародировал Лукашенко и называл его «Чык-Чырыкам».

30 декабря Минский городской суд приговорил его к шести годам колонии по трем статьям УК, в том числе за «оскорбление» Лукашенко.

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