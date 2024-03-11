Как Трамп хочет закончить войну в Украине 17 11.03.2024, 9:07

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Орбан раскрыл детали плана.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп имеет «достаточно детальные планы» по завершению войны в Украине и раскрыл детали.

Орбан утверждает, что планы Трампа совпадают с интересами Венгрии, передает Magyar Nemzet.

«Он [Трамп] имеет очень четкое видение, с которым трудно не согласиться. Он говорит следующее: во-первых, в украинско-российской войне он не даст ни копейки. Поэтому война закончится, потому что очевидно, что Украина не может стоять на собственных ногах. Если американцы не дадут денег и оружия вместе с европейцами, то война закончится. А если американцы не дадут денег, то европейцы сами по себе не способны финансировать эту войну. И тогда война закончится», - сказал Орбан в интервью телеканалу M1.

Орбан также заявил, что Америка не хочет финансировать безопасность Европы. Поэтому, «если европейцы боятся русских, они должны за это платить».

«Или строить собственную армию, собственное оборудование, или, если они используют для этого американцев, то платить американцам цену, цену безопасности. Так что он [Трамп] говорит прямо и четко», - сказал премьер Венгрии.