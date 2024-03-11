Путин уверен, что Россией управляет не он: в Сети появились кадры 3 11.03.2024, 11:22

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Российский диктатор выдал очередной перл.

Еще на прошлой неделе в Москве во время так называемого «международного форума» Путин решил встретиться с иностранными студентами, чтобы рассказать им о важной роли РФ в мировом сообществе.

В тот день он выдал не один перл, включая и тот, якобы Бельгия стала независимой только благодаря России. Ролик на своей странице в соцсети выложил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Тогда же диктатор вспомнил слова соратника Петра I, российского военачальника немецкого происхождения Миниха. Якобы в свое время он заявил, что Россия напрямую управляется Богом, иначе невозможно по-другому объяснить как страна до сих пор существует. Позже историки усомнились, что эти слова принадлежат Миниху, однако суть не в этом.

Путин в ходе общения со студией дал понять, что полностью поддерживает первую часть этого высказывания, но при этом против второй. С его слов, РФ существует потому, что там проживает много разных национальностей, которые «сильно любят РФ» и вносят свой вклад в развитие страны.