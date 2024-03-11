«Стоит открытое больше 2 недель»: мужчина удивился белорусскому «непортящемуся» молоку 4 11.03.2024, 16:21

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иллюстративное фото

Сотни людей ответили.

Один из роликов в Tik-Tok, где мужчина купил молоко, которое по истечении срока годности "даже не скисло", вызвал нешуточный ажиотаж среди пользователей.

Видео собрало 380 тысяч просмотров и около 800 комментариев.

По словам автора, купленное молоко «стояло в открытом виде больше двух недель».

«Срок прошёл, а оно даже не скисло. В чём прикол»? — подписал свой ролик мужчина.

Мнения под видео разделились. Некоторые люди продукцию брестского производителя не одобрили, другие всё же встали на его защиту.

В ответ на комментарии о том, что в молоке одна «химия», какой-то «порошок» или «антибиотики», пользователи тоже нашлись что ответить.

«Как же интересно читать комментарии людей, которые не представляют, как вообще делаются молочные и мясные продукты, но так уверено говорят из чего и что там добавлено», — с долей экспертности написал один из мужчин.

«В 2024 году люди до сих пор не могут понять, что такое ультрапастеризованное молоко и почему оно не портится», — вторил другой.