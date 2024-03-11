Скрепы треснули Телеграм-канал «Депутатские будни»

11.03.2024, 16:45

2,956

Патриотические массы активно возмутились.

Патриотические массы активно возмущаются просматривая видео из салона красоты в Перми, на котором работница сферы услуг издевается над пожилой женщиной. Несмотря на практически ежедневные речи чиновников о традиционных ценностях и истинно российских устоях и скрепах, не делается ничего, чтобы одно из самых главных правил - уважать людей старшего поколения возродилось в России.

Пенсионерка Галина Петровна ходит в парикмахерскую два раза в месяц, значит являлась постоянным клиентом этого заведения. В тот злополучный день ее постригли, но выяснилось, что она забыла деньги. Парикмахер пришла в ярость, обрила ее, заставила убирать в салоне, сломала табуретку, которую пенсионерка носила с собой. Но никто не заступился за пожилую женщину, запала хватило лишь на видеосъемку и вызов органов правопорядка. Мадам парикмахер уверена, что ей ничего не будет. Вот реалии современной российской действительности.

Далее Альфа-банк у которого тоже пунктик по поводу возраста клиентов. По мнению банка, клиенты после 60 вообще не в состоянии отвечать за свои действия, поэтому пожилые люди сталкиваются с блокировкой без объяснения причин. Отдельные персоны с претензией чуть ли не на пост мэра Новосибирска считают, что и пенсии надо сократить до 5 тысяч рублей. Откуда это укоренившееся в России безобразие? Где работа власти по защите самой незащищенной прослойки населения?

Не просто так в преддверии Масленицы патриарх Кирилл сказал: «Употребление блинов на Масленицу не скажется на спасании души». Президент РФ Владимир Путин говорил, что русская душа это такая сложная субстанция, но, во всяком случае, в ней есть нечто такое, что отличает ее от других стран мира. Но принцип болтологии без реальных действий и личных примеров властьимущих не привьет правильные ценности российскому обществу и уникальность души не проявит, не только же про прическу с дредами мечтать.

Телеграм-канал «Депутатские будни»