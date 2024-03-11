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Ситуация возле плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра изменилась

  • 11.03.2024, 17:05
Ситуация возле плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра изменилась

Россияне четыре раза штурмовали позиции украинских воинов.

На левом берегу Херсонской области после некоторого затишья российские захватчики четыре раза штурмовали позиции украинских защитников.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, у врага остается главная цель - выбить подразделения ВСУ с занятых позиций на левобережье Днепра.

«После двухдневной тишины без штурмов, собрав минимальные силы, смог на четыре штурмовые атаки. Понеся безвозвратные и санитарные потери, противник отошел на свои исходные позиции. Наши воины продолжают удерживать занятые позиции и осуществляют мероприятия по расширению плацдарма», - рассказали в ВСУ.

Также Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За минувшие сутки получили подтверждение, что на левом берегу уменьшилось на 34 оккупанта, 9 орудий, танк, два ударных БпЛА типа «Ланцет», две лодки, две антенны и четыре единицы автобронетехники.

«Уничтожен полевой пункт боеснабжения», - говорится в сообщении.

В то же время оккупанты держат темп активной аэроразведки, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных модификаций с поражающими элементами.

В частности, в течение боевых суток агрессор не прекращал террор мирного населения прифронтовых территорий Херсонщины и территории Очаковской громады на Николаевщине. Всего зафиксировано 64 FPV-дрона, 19 ударных БПЛА типа «Ланцет» и 25 сбросов 45 осколочных боеприпасов с БПЛА различных модификаций. В результате сброса осколочного боеприпаса в Антоновке на Херсонщине ранено гражданское лицо и поврежден частный автомобиль.

Также зафиксировано 4 артиллерийских обстрела по Херсону и дважды по Тягинке и Монастырскому. Кроме того, артиллерийским огнем враг покрывал Чернобаевку, Веселое, Камышаны, Золотую Балку, Тягинку, Садовое, Дмитровку, Александровку, Гавриловку, Ивановку Херсонской области, акваторию Очаковской и территорию Куцурубской общин.

В результате преступных действий РФ, во время артиллерийских обстрелов, повреждены многоэтажка, 8 частных домов и гражданский автомобиль.

По данным Сил обороны юга, сейчас в Азовском море на боевом дежурстве так и остается один российский корабль. Ракетоносители и другие корабли в Черном море из пунктов базирования не выходили.

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