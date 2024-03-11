Ситуация возле плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра изменилась 11.03.2024, 17:05

Россияне четыре раза штурмовали позиции украинских воинов.

На левом берегу Херсонской области после некоторого затишья российские захватчики четыре раза штурмовали позиции украинских защитников.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, у врага остается главная цель - выбить подразделения ВСУ с занятых позиций на левобережье Днепра.

«После двухдневной тишины без штурмов, собрав минимальные силы, смог на четыре штурмовые атаки. Понеся безвозвратные и санитарные потери, противник отошел на свои исходные позиции. Наши воины продолжают удерживать занятые позиции и осуществляют мероприятия по расширению плацдарма», - рассказали в ВСУ.

Также Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За минувшие сутки получили подтверждение, что на левом берегу уменьшилось на 34 оккупанта, 9 орудий, танк, два ударных БпЛА типа «Ланцет», две лодки, две антенны и четыре единицы автобронетехники.

«Уничтожен полевой пункт боеснабжения», - говорится в сообщении.

В то же время оккупанты держат темп активной аэроразведки, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных модификаций с поражающими элементами.

В частности, в течение боевых суток агрессор не прекращал террор мирного населения прифронтовых территорий Херсонщины и территории Очаковской громады на Николаевщине. Всего зафиксировано 64 FPV-дрона, 19 ударных БПЛА типа «Ланцет» и 25 сбросов 45 осколочных боеприпасов с БПЛА различных модификаций. В результате сброса осколочного боеприпаса в Антоновке на Херсонщине ранено гражданское лицо и поврежден частный автомобиль.

Также зафиксировано 4 артиллерийских обстрела по Херсону и дважды по Тягинке и Монастырскому. Кроме того, артиллерийским огнем враг покрывал Чернобаевку, Веселое, Камышаны, Золотую Балку, Тягинку, Садовое, Дмитровку, Александровку, Гавриловку, Ивановку Херсонской области, акваторию Очаковской и территорию Куцурубской общин.

В результате преступных действий РФ, во время артиллерийских обстрелов, повреждены многоэтажка, 8 частных домов и гражданский автомобиль.

По данным Сил обороны юга, сейчас в Азовском море на боевом дежурстве так и остается один российский корабль. Ракетоносители и другие корабли в Черном море из пунктов базирования не выходили.