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На аукционе продали квартиру политзаключенного Владимира Лабковича

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  • 24.04.2024, 8:04
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На аукционе продали квартиру политзаключенного Владимира Лабковича

На недвижимость претендовали три участника.

На аукционе «БелЮрОбеспечение» 23 апреля продали минскую квартиру политзаключенного Владимира Лабковича. На эту недвижимость претендовали три участника.

Владимир Лабкович — юрист правозащитного центра «Весна» и координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы». Он был задержан 14 июля 2021 года. Позже политзаключенного приговорили к семи годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима.

На аукционе 23 апреля продали двухкомнатную квартиру Владимира Лабковича, расположенную в доме № 43 по улице Тухачевского в Минске (это Заводской район). Квартира общей площадью 43,9 м². Жилье было арестовано по решению следствия.

Торги начались с 134 000 рублей, в них принимали участие три человека. В итоге недвижимость приобрели за 145 390 рублей.

Напомним, на торги 23 апреля также выставляли 1/7 доли административного помещения в Минске, на улице Ложинской, 16. Эта недвижимость числится за членом совета «Весны», вице-президентом Международной федерации за права человека (FIDH) Валентином Стефановичем. Его задержали 14 июля 2021 года, судили по тем же статьям, что и Владимира Лабковича. Суд приговорил правозащитника к девяти годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима. Однако желающих приобрести эту недвижимость не нашлось.

Напомним, в июле 2023 года на аукционе продали минскую трехкомнатную квартиру политзаключенного Сергея Тихановского.

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