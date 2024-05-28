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На границах Беларуси и ЕС — рекордные провокации

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  • 28.05.2024, 8:06
На границах Беларуси и ЕС — рекордные провокации

Нелегалы идут на штурм.

Еще до окончания нынешний май стал рекордным с начала миграционного кризиса месяцем по активности иностранцев, которые стремятся незаконно пересечь границу Евросоюза со стороны Беларуси.

Об этом свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ статистических данных пограничных ведомств.

За 26 майских дней Польша, Латвия и Литва предотвратили 6 647 попыток нарушения границы с белорусской территории. До сих пор рекордным месяцем был апрель 2024-го, когда они зафиксировали 6 327 таких попыток.

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